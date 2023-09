Salta: el gobernador Gustavo Sáenz puso en práctica una nueva Constitución que le pone límites a la politica

En un acto que marca un hito en la historia política de la provincia, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, puso en práctica una nueva Constitución que redefine los límites del poder político, no para beneficio propio, sino en pro de la mejora de la institucionalidad de la región.



Esta reforma establece límites a la reelección, modifica el mandato de los jueces, y acorta los periodos de los legisladores e intendentes.

La limitación de los mandatos, diseñada para asegurar la alternancia en el poder, fortalecer la administración de justicia, optimizar los órganos de control y mejorar el funcionamiento de los Concejos Deliberantes, fue discutida y aprobada por los convencionales constituyentes. La palabra empeñada por el Gobernador fue cumplida al pie de la letra.

En palabras del propio Sáenz, "palabra empeñada, palabra cumplida". Esta máxima guio la inclusión en la reforma constitucional de limitaciones a las reelecciones del Gobernador, el Vicegobernador y los legisladores, así como la imposición de un tope de diez años para el mandato de los jueces de la Corte de Justicia. Salta ha dado, de esta forma, un ejemplo de modernización institucional que otras provincias no habían logrado debido a la falta de respaldo político.

La nueva constitución establece que el Gobernador y el Vicegobernador pueden buscar una reelección inmediata, pero no pueden sucederse recíprocamente, y deben esperar un nuevo período antes de buscar una tercera reelección.

La limitación y autolimitación se extiende también a la prohibición de que parientes hasta segundo grado, cónyuges y convivientes sean candidatos a Gobernador y Vicegobernador de manera inmediata. Este enfoque refuerza la búsqueda de alternancia en el poder.

En el ámbito municipal, los intendentes también enfrentan restricciones, ya que no pueden llevar a sus cónyuges ni a familiares directos como candidatos. Esto demuestra que el poder en los municipios del interior tampoco será perpetuo, y los intendentes tendrán una sola reelección, con la necesidad de esperar un período antes de buscar un nuevo mandato.

En cuanto a los jueces, su mandato se limita a 10 años en sus funciones, y no pueden ser reelegidos. Esto garantiza una mayor independencia judicial, ya que los jueces de Corte no servirán durante el mismo período que el Gobernador que los designe.

Esta reforma no se limita al Gobernador; también impone restricciones a la reelección de los senadores y diputados provinciales. Los legisladores podrán ocupar sus cargos durante dos períodos consecutivos de cuatro años, después de lo cual deberán esperar cuatro años antes de poder postularse nuevamente. Esta medida promueve la alternancia y fomenta una mayor participación ciudadana.

En palabras del Gobernador Sáenz, "cumplir la palabra empeñada es respetar nuestros principios con honestidad y no cambiar, a nuestra conveniencia, la palabra comprometida". Con esta reforma constitucional, Salta ha demostrado su compromiso con la transparencia, la alternancia en el poder y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.