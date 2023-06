Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados a un año de prisión en suspenso

La justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos acusados de planear e intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, a un año de prisión en suspenso por el delito como coautores del delito de tenencia ilegítima de un Documento Nacional de Identidad (DNI) ajeno.

Esta documentación fue hallada durante el operativo posterior al atentado contra la vicepresidenta en las casas de Sabag Montiel y hoy ambos escucharon la sentencia del juez del Tribunal Oral Federal (TOF) número 5 de San Martín, Héctor Sagretti.

El pedido del fiscal se extendía hasta los 18 meses pero finalmente la condena fue de un año en suspenso tanto para Sabag Montiel como para Uliarte a pesar de que ambos sostuvieron que ella no tenía conocimiento de la existencia de este documento.

"El DNI lo encontré semanas antes de mi detención, estaba en el piso, solo. Lo encontré en Avenida de los Constituyentes y General Paz. Yo no ando por Palermo", fue la defensa de Montiel durante la indagatoria que le realizó la justicia por este hecho, ya que el dueño del DNI afirmó que lo perdió en el Hipódromo.

Sabag Montiel y Uliarte, condenados

El ahora condenado sostuvo jamás se lo comentó "a Uliarte". "La idea era buscar al dueño, pero como en el documento no figuraba un domicilio se me dificultó y no sabía si usaba el mismo nombre en Facebook", agregó durante la instrucción.

"Es real que Brenda no tenía noción del documento. Ella no sabía las cosas que yo tenía en mi poder. No se lo comenté, lo quiero aclarar para dejarla afuera de esto", declaró Sabag Montiel en un intento de despegar a su ex pareja con la que ya no tiene relación.



La decisión de la Justicia que enfureció a Cristina Kirchner: "Es joda"

Por su parte, Brenda Uliarte afirmó que si bien "mantenía un vínculo con Sabag, iba y venía. En su casa tenía pertenencias, computadora, ropa y nada más. De ese DNI no estaba al a tanto". A pesar de estas declaraciones, la pena que se le aplicó fue similar.

Ambos fueron elevados a juicio esta semana por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner el 1 de septiembre del 2022, noche en la que Sabag Montiel gatilló frente al rostro de la vicepresidenta pero no salió el disparo. La exmandataria pidió que se continuara investigando pero la Justicia decidió pasar la siguiente instancia con las pruebas ya recabadas.