Tras el apoyo de los gobernadores a la Reforma Laboral de Milei, el peronismo acrecentó su crisis en el Senado. Este viernes la Cámara Alta tendrá en sus manos el último tramo del proyecto de ley para su aprobación final y es en este contexto donde el bloque peronista podría romperse y dejar libre a los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca. El interbloque del peronismo en el Senado, denominado Popular, está conformado por el Justicialismo a cargo de José Mayans, Convicción Federal de Raúl Jalil y Frente Cívico por Santiago de Gerardo Zamora. Convicción Federal engloba a senadores que responden a los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Saénz y Osvaldo Jaldo, aunque también hay algunos senadores que no responden directamente a los gobernadores. La duda está en Fernando Rejal (La Rioja), quien responde al gobernador Ricardo Quintela, que mantiene un vínculo estrecho con Cristina Kirchner. El resto de los integrantes son Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Desde el riñón de Raúl Jalil aseguraron que “no rompen con el Justicialismo”. “En todo caso la ruptura puede ser con algún sector del justicialismo que ya debería haber cedido ante las continuas derrotas”, afirmaron en diálogo con este medio. Asimismo, dejaron abierta la posibilidad de unirse en un bloque con el Frente Cívico de Zamora en un interbloque conjunto. “Habría que ver, se puede, pero no está en vista”, indicaron voces calificadas a este medio. La ruptura todavía no es oficial, pero los ruidos e interferencias vienen desde las elecciones legislativas y se acrecentaron ante el apoyo contundente a la reforma laboral. Voces como la del sindicalista Pablo Moyano, instan a los “traidores” a ser “echados del PJ”, mientras que los gobernadores se reacomodan en silencio. El proyecto vuelve al Senado gracias a la única modificación que aceptó realizar el oficialismo en la Cámara revisora es la eliminación del artículo 44 que limitaba el cobro de sueldo hasta la mitad para quienes se tomen licencias por enfermedad. La polémica que se desató durante los últimos días, tras la aprobación en el Senado, llevó a un giro en la estrategia, aunque el gobierno no habilitó concesiones y quedaron firmes el Fondo de Cese Laboral (FAL) y la posibilidad de trabajar 12 horas. De esta manera, con la eliminación del 44 el proyecto como única modificación, el proyecto apunta a ser finalmente sancionado el viernes 27 de febrero. El objetivo de la jefe de bloque, en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, es otorgarle esa victoria al jefe de Estado antes de su discurso de la apertura de sesiones el 1 de marzo.