El economista Roberto Cachanosky consideró que la reforma laboral que se debatirá en el Congreso resulta “indispensable” para la Argentina, en un contexto atravesado por cambios tecnológicos profundos y un mercado de trabajo que, a su juicio, necesita mayor flexibilidad.

Las definiciones las dio en el programa “Nada Personal: el debate de la semana”, que se emite por El Cronista Stream, conducido por Mariana Brey, con un panel integrado por Nacho Girón, Julián Yosovitch, Florencia Barragán y Mariano Gorodisch.

Mariana Brey

Una reforma necesaria en un mercado laboral atravesado por la tecnología

Cachanosky explicó que la automatización ya transformó sectores enteros de la economía y citó ejemplos concretos observados en Estados Unidos. Mencionó supermercados sin cajas, como Amazon Go, y procesos automatizados en aeropuertos, donde el propio pasajero realiza el despacho del equipaje. “En los supermercados te van a desaparecer un montón de cajeros”, afirmó, y advirtió que ese proceso también avanzó en peajes y otros servicios.

Según su visión, ese cambio no implica la desaparición del empleo en términos absolutos, sino una mutación en su naturaleza. “Van a desaparecer muchos puestos de trabajo. ¿Y qué va a aparecer? El trabajo cerebrointensivo”, sostuvo.

En ese marco, remarcó que el desafío central pasa por la educación y la capacidad de preparar a la población para las nuevas demandas tecnológicas. “Si vos no tenés la gente preparada para el tipo de tecnología que viene, el trabajo cerebrointensivo está liquidado como país”, advirtió.

El economista subrayó que la transición exige una rápida reasignación de la mano de obra y alertó sobre los riesgos de mantener rigideces institucionales. “Si vos tenés restricciones institucionales, vas a tener una tasa de desocupación fenomenal”, afirmó, y contrastó ese escenario con el de Estados Unidos, donde destacó una legislación laboral flexible y una tasa de desempleo cercana al 4%. En sentido inverso, señaló que la Unión Europea, con mayores restricciones, mostró niveles de desocupación más elevados.

Empleo, inversión y el cuestionamiento al Fondo de Asistencia Labora

Consultado sobre el impacto concreto de la reforma laboral en el empleo, Cachanosky aclaró que los cambios normativos no generaron trabajo por sí mismos. “La reforma por sí sola no te va a generar laburo. Es un elemento necesario, pero no suficiente”, explicó, y agregó que la creación de empleo depende de la inversión. “El laburo te lo va a generar después la inversión”, enfatizó.

Uno de los puntos que cuestionó con mayor énfasis fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado al esquema de indemnizaciones. El economista expresó dudas sobre el destino de los aportes en los casos en que el trabajador no fuera despedido. “Suponemos que yo voy poniendo plata y al tipo nunca lo despido. ¿Qué pasa con la plata?”, planteó, y extendió la pregunta a situaciones como la renuncia o la jubilación.

Cachanosky también apeló a antecedentes históricos para fundamentar su desconfianza. Recordó experiencias pasadas con fondos similares y advirtió sobre el riesgo de que esos recursos terminaran siendo utilizados por el Estado. “Yo ya lo viví. Nos afanaron toda la guita que teníamos ahí ahorrada”, afirmó, en relación a la estatización de las AFJP y sostuvo que, aunque hoy eso no ocurriera, podría suceder en el futuro.

Julián Yosovitch

En esa línea, consideró que la legislación laboral debía enfocarse en eliminar la denominada “industria del juicio” y en definir con claridad qué conceptos integraron la indemnización. “La legislación laboral tiene que eliminar la industria del juicio y dejar bien claro qué entra y qué no entra en una indemnización”, señaló, y ejemplificó que beneficios como celulares o tickets de comida no debieron computarse como salario.

Para Cachanosky, cada empresa debe asumir la responsabilidad de prever los costos de eventuales despidos sin imposiciones estatales. “Que cada empresa, a partir de ahí, haga su propia previsión”, sostuvo, y rechazó que el Estado obligue a canalizar esos fondos a través de un mecanismo centralizado. “Va a ser una caja eso, en un futuro”, advirtió, al señalar que se trata de una “tentación para el populismo”.

Dudas sobre los datos de actividad y la pérdida de empresas

Al analizar la coyuntura económica, el economista puso en duda la confiabilidad de algunos indicadores oficiales de actividad. Cuestionó la utilidad del EMAE, al señalar que fue corregido varios meses hacia atrás y que se difundió con rezago. “Todo lo que dijimos hace seis meses no sirve”, afirmó, en referencia a los cambios metodológicos y las revisiones de datos.

Si bien reconoció que el Producto Bruto Interno mostró un crecimiento, señaló que la comparación se realizó contra un año recesivo. Además, aportó otros indicadores para evaluar la actividad económica. Citó datos de ARCA, la ex AFIP, y sostuvo que entre agosto y noviembre se registraron 15.050 empresas menos aportando al sistema previsional. “Una economía crece con más empresas, no con menos empresas”, afirmó.

Tipo de cambio, dirigismo y el debate por las reservas

Cachanosky también cuestionó la política cambiaria y sostuvo que, a su juicio, el tipo de cambio se encuentra atrasado. Sin dar un valor puntual, explicó que el problema radica en la existencia de una banda superior que funciona como precio máximo. “Si vos ponés un precio máximo, por definición estás diciendo más de este precio no quiero que opere el mercado”, señaló.

En ese contexto, planteó escenarios hipotéticos para ilustrar los riesgos del esquema vigente y advirtió sobre la dependencia del apoyo externo. “Si vos atrasás el tipo de cambio”, dijo, el equilibrio se vuelve frágil frente a cambios en las condiciones financieras internacionales.

Desde una perspectiva liberal, Cachanosky cuestionó el intervencionismo estatal en el mercado cambiario y rechazó que se lo justificara como una forma de reducir la volatilidad. “La volatilidad es propia del mercado”, afirmó, y sostuvo que el riesgo formó parte inherente de la economía. “La libertad no es solamente si emitiste moneda o si no emitiste moneda”, agregó.

El economista también criticó las restricciones que obligan a los exportadores a liquidar divisas en el mercado local. A su entender, esa imposición impide que el tipo de cambio refleje un equilibrio genuino. “Si vos estás obligando a los exportadores a vender en el mercado interno, entonces el tipo de cambio no es de equilibrio”, afirmó.

En el tramo final, se refirió al debate sobre la acumulación de reservas y consideró que el Gobierno tuvo argumentos para no hacerlo en determinados momentos. Explicó que el Banco Central contó con mecanismos limitados para comprar dólares sin generar efectos indeseados, como mayor inflación o suba del riesgo país.

Sin embargo, Cachanosky marcó una diferencia clave sobre quién debió asumir esa tarea. “El que tiene que acumular dólares es el Tesoro”, sostuvo, al recordar que la deuda en moneda extranjera recayó principalmente sobre ese organismo. Según explicó, la solvencia para enfrentar los compromisos externos debía demostrarse desde las cuentas fiscales y no exclusivamente desde el balance del Banco Central.