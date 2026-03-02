Cristian Ritondo fue el primer entrevistado de Cuentas Claras en El Cronista Stream y brindó detalles de la reunión posterior al inicio de sesiones ordinarias del Congreso. Ritondo contó que fue junto a 10 diputados del PRO a la cumbre de funcionarios oficialistas, en donde el Presidente habló con varios legisladores y miembros de su Gabinete. “Lo insultaron y no se queda callado”, remarcó sobre su cruce en el recinto con el kirchnerismo. “Creo que fue a Myriam Bregman o a Romina del Plá —los gritos—; las dos estaban ahí, estaban todo el tiempo gritando. Pero digo, hay muchos diputados que quieren la oportunidad de saltar a la fama cuando viene el presidente. Y esas sesiones son... si no te gusta lo que dice, hasta te podés levantar e ir. Nadie te obliga a que estés presente; es un compromiso que uno tiene", esgrimió. Posteriormente, el diputado destacó las “transformaciones históricas” que está llevando a cabo Javier Milei. "Pone sobre el tapete discusiones que parecían que eran tabú en la Argentina, tiene un empuje enorme y cree firmemente. Él en campaña dijo: ‘Yo me voy a aliar con Estados Unidos e Israel’ y es lo que hizo. O sea, nadie puede decir ‘Milei nos mintió’. No es Alberto (Fernández), el moderado que después terminó siendo aliado de Venezuela, Cuba, Irán e ir a Rusia a decirle ‘queremos ser la cabecera de Rusia en América’. Es un presidente que mostró en el ejercicio lo que había prometido”, lanzó. Noticia en desarrollo...