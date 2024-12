El duro perfil de Milei de The New Yorker que el Presidente festejó

Jon Lee Anderson, periodista del The New Yorker y autor de una de las biografías más reconocidas de Ernesto "Che" Guevara, publicó un perfil de 15 páginas del presidente Javier Milei para la revista estadounidense.

" Pasó de ser un economista de bajo perfil a invitado frecuente a programas y ahora es Presidente ", resume en uno de los tramos del texto.

El artículo encabezó la tapa del prestigioso medio, que suele difundir semanalmente críticas, ensayos e investigaciones, entre otras cuestiones. Allí, Anderson realizó un análisis minucioso de la vida del líder de La Libertad Avanza (LLA), a quien caracterizó como "rimbombante y errático".

Para la versión papel, el texto fue titulado "El enemigo del Estado", en el cual describió sus políticas "de ultraderecha" y afirmó que su ajuste recayó en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los jubilados.

Asimismo, señaló que Milei generó "provocaciones escandalosas" y que sueña con "rehacer la Nación", mientras se pregunta si es factible "sobrevivir a su estrategia de terapia de choque".

Perfil sobre Javier Milei: qué puntos destacó Jon Lee Anderson

"The other MAGA president", dice el título de la última edición de la revista, que el mandatario compartió a través de su cuenta de "X". El acrónimo está relacionado a la frase del presidente electo Donald Trump "Make America Great Again" (Hacer América Grande Otra Vez), que en este caso sería "Make Argentina Great Again".

Anderson hizo énfasis en la relación Milei-Trump

Justamente, los parecidos y el acercamiento entre Javier Milei y Donald Trump es uno de los puntos más destacados en el perfil que redactó el periodista. "Al igual que Trump, Milei coqueteó con elementos reaccionarios sin llegar a reconocerlos ", remarcó, mientras reconoció que con Elon Musk exploraron "el negocio del litio".

En otro tramo del artículo para The New Yorker, Lee reconoce que el presidente argentino le recuerda a Alex, protagonista de "La Naranja Mecánica" de Stanley Kubrick. "Durante mi visita, su estilista paró la conversación para ajustarle el pelo. Ella quiere que tenga una mezcla entre Elvis Presley y Wolverine ", afirmó el libertario, mientras la diputada Lilia Lemoine arregla su imagen.

También, Lee se mostró ampliamente sorprendido por la relación del libertario y sus "hijos de cuatro patas". Durante la charla, Milei mencionó a Conan, uno de sus mastines ingleses que murió en 2017. " Se refiere al animal en tiempo presente y asegura que puede comunicarse telepáticamente ", resaltó.

Sin embargo, el periodista estadounidense aseguró que no quizo "hacerle preguntas sobre Conan", ya que le anticiparon que era un tabú para el líder del Poder Ejecutivo.

Además de los "hijos de cuatro patas", Anderson se detuvo en la infancia, adolescencia, la pasión por el deporte y las bandas de rock, entre otras cuestiones. No obstante, puso el foco en Karina Milei, su hermana y Secretaria General de la Presidencia.

Para el periodista, "El Jefe" tiene un rol fundamental y toma decisiones indeclinables

"Apodada con el pseudónimo El Jefe, ejerce una inmensa influencia sobre su hermano; si quiere que despidan a alguien, su decisión es definitiva ", reveló el periodista.

Inflación, jubilados y los modos de Javier Milei: qué reveló Jon Lee Anderson

La entrevista se desarrolló en un ambiente oscuro, con cortinas pesadas. "Una atmósfera crepuscular", mencionó en el artículo.

En cuanto a los asuntos de mayor relevancia, Javier Milei le dijo que " la tarea de combatir la inflación lo mantenía trabajando desde el amanecer hasta bien entrada la noche, y que eso le estaba sacando canas ".

Sumado a ello, el periodista sostuvo que la realidad social y económica en Argentina dio un giro de 180 grados. " Cuando lo conocí este otoño, había recortado el gasto público en un 30% y había comenzado a reducir la inflación ", señaló.

Asimismo, precisó que las medidas impulsadas por el Gobierno rompieron un pacto entre el Estado y sus ciudadanos, por lo que se recortaron " los aumentos del costo de vida para los jubilados, la financiación de la educación y los suministros para los comedores populares en los barrios pobres ".

En tanto, al hacer mención sobre los adultos mayores, el libertario "reaccionó con desdén y culpó a los kirchneristas" por la falta de financiamiento para incrementar las jubilaciones y pensiones.

La "estabilidad emocional" del presidente es uno de los puntos que se mencionan en el artículo

"Milei siguió hablando acaloradamente durante cinco minutos, escupiendo números. Ni una sola vez expresó simpatía por los jubilados, ni siquiera los reconoció como personas", criticó Anderson.

A poco de cumplirse un año de mandato, Lee mostró su preocupación por la "estabilidad emocional" de Milei. "En un país donde la psicoterapia es una obsesión generalizada, casi todas las personas que conocí ofrecieron un diagnóstico. La mayoría coincidía en que Milei estaba, como mínimo, desequilibrado ", precisó.

Justamente, en cuanto los "modos de Milei", afirmó que " ridiculiza a sus oponentes: llamó a Lula da Silva, el presidente de Brasil, ‘corrupto' y ‘comunista', y describió al Papa Francisco, un reformista de modales apacibles, como ‘un izquierdista sucio' y ‘el representante del diablo '".

Tapa del artículo que escribió Jon Lee Anderson para The New Yorker

Más allá de las críticas, el presidente compartió la tapa del artículo en sus redes sociales. "Fenómeno barrial. ¡Viva la libertad carajo!", fue el mensaje que escribió en "X".