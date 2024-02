Revés para Cristina: Casación rechazó el planteo de recusación y avanza la causa

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de la ex presidenta Cristina Fernández respecto del juez Diego G. Barroetaveña y del fiscal Mario Villar en el expediente en el que se revisa su condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad.



En los considerando se sostiene que " mal podría pretender apartarse al fiscal porque la defensa no está de acuerdo , o entiende que resulta contradictoria la posición sobre la cual luego puede ejercer su derecho constitucional a la defensa en juicio (art. 18 CN)". Y agrega que "debe remarcarse que los fiscales deben ajustar su actuación a la ley -conforme los principios de unidad y jerarquía- con objetividad y ecuanimidad en promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad".

Además, resuelve "rechazar in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego G. Barroetaveña y del señor Fiscal General, Mario A. Villar; con costas (arts. 530 y 531 CPPN)".



Mediante un escrito firmado por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, la defensa de la ex mandataria había consignado "circunstancias objetivas que ponen en crisis la objetividad y la imparcialidad de los citados magistrados".

"Desde ya dejamos expresamente planteada la nulidad de los actos procesales que puedan desarrollar los magistrados recusados.

En línea con lo expuesto, a fin de evitar posibles nulidades, respetuosamente solicitamos que se suspendan las audiencias fijadas en autos ", se reclamó en el escrito.

En el caso del fiscal Villar, la ex presidenta sostuvo que en esta causa afirmó que existía una sola asociación ilícita mientras que en otro expediente sostuvo que era jefa de dos.

"Mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola afirmaban en este proceso que existió una única asociación ilícita, creada para cometer defraudaciones y lavar activos, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar plantearon en las causas Hotesur y Los Sauces que, en rigor de verdad, Cristina Fernández de Kirchner integró dos bandas criminales distintas: una constituida para defraudar al Estado (investigada en el marco de este proceso) y otra conformada para blanquear capitales (investigada en las causas Hotesur y Los Sauces)", explicó la defensa.