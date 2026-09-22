El Gobierno del Estado de México anunció una nueva Feria de Empleo en Zinacantepec, dirigida a personas que buscan incorporarse al mercado laboral y encontrar nuevas oportunidades de trabajo.

La jornada se llevará a cabo este 22 de septiembre, de 09 a 15, en la Plaza Constitución. Quienes quieran participar deberán realizar previamente su registro a través del portal oficial de ferias de empleo.

Edomex inició la Feria de Empleo: así puedes aplicar a las ofertas disponibles Freepik

La iniciativa busca acercar a los habitantes de Zinacantepec y localidades cercanas distintas vacantes y alternativas de contratación formal, facilitando el contacto directo entre empresas y personas que buscan empleo.

Detalles de la Feria de Empleo en Edomex

La Feria del Empleo Zinacantepec 2026 convoca a 45 empresas, que presentan distintas vacantes dirigidas al talento local.

Durante el evento, el presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, señaló que su administración busca mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y avanzar en la digitalización, al tiempo que promueve condiciones para que las familias puedan acceder a empleos formales y con mejores ingresos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y se integra a una estrategia orientada a impulsar el desarrollo económico de la entidad mediante una mayor vinculación entre el sector empresarial y quienes buscan trabajo.

En tanto, el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, informó que las empresas participantes ofrecen vacantes con salarios de hasta 25,0000 pesos mensuales.

¿Qué oportunidades de empleo hay en CDMX?

En paralelo, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México dio a conocer distintas jornadas de empleo y reclutamientos presenciales que se desarrollarán en varias alcaldías durante los últimos días de septiembre.

Este 22 de septiembre, por ejemplo, se realiza una jornada en Venustiano Carranza, donde participan 13 empresas. El encuentro tiene lugar de 09:30 a 14 en avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

Entre las oportunidades disponibles se encuentran puestos relacionados con:

Seguridad privada

Limpieza

Mantenimiento

Ventas

Atención al cliente

Reparto

Estacionamientos

Áreas administrativas

También este martes se lleva a cabo un proceso de reclutamiento de AVIV Seguridad Privada en la URSE Milpa Alta, ubicada en avenida México Norte, sin número, esquina con Guanajuato Poniente, en Villa Milpa Alta. La compañía busca incorporar elementos de seguridad y guardias armados.