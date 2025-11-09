La Oficina del Presidente de la Nación informó que fue restituido el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, de 61 años, luego de más de dos años de su asesinato durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel.

Rudaeff nació en la Argentina y vivía en el kibutz Nir Yitzhak junto a su esposa, Yaffa, con quien tuvo cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben. Según el comunicado oficial, “forjó una vida dedicada a su comunidad: más de cuatro décadas como voluntario, manejando ambulancias y prestando servicio en el equipo de respuesta a emergencias del kibutz”.

Durante la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023, Rudaeff fue asesinado mientras defendía su comunidad. “En un acto que demuestra la profunda maldad con la que actuó el grupo terrorista, su cuerpo fue secuestrado y llevado a la Franja de Gaza, quedando cautivo por la organización terrorista Yihad Islámica”, señaló el texto difundido por Presidencia.

El comunicado indicó que el cuerpo permaneció en Gaza hasta su entrega este sábado, como parte del acuerdo de paz que forjó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“El Presidente Javier Milei expresa su solidaridad hacia la familia y sus seres queridos, acompañándolos en este difícil momento, y confía en que poder darle sepultura brinde consuelo después de tanto sufrimiento”, concluyó la comunicación oficial.