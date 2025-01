Movimientos en Aduana: desplazan funcionarios por irregularidades en importaciones

En pleno proceso de reestructuración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el director general de Aduanas, Andrés Velis, le pidió poner a disposición la renuncia a su segunda fila, conformada por cuatro subdirectores.

Fuente oficiales del organismo recaudador confirmaron la decisión a El Cronista . "Hubo irregularidades en operaciones de importaciones ", según fuentes oficiales, que detonaron un proceso donde se dio de baja a toda la línea responsable de esa operación.

Después de ese paso, se procederá a investigar y luego desvincular al que se determine fue el responsable de la irregularidad. Siendo este el "procedimiento habitual" que hay que llevar a cabo antes estos casos de sospecha.

Por debajo de Velis se encuentra el subdirector general Técnico Legal Aduanera, Marcelo Fabián Mignone; el de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Marcelo Alejandro Sosa; de Operaciones Aduaneras del Interior, Horacio Raúl Alsina; y de Control Aduanero, Juan Manuel Francia.

"Hubo una situación en la operación, se detectó cierta irregularidad en las importaciones. Cuando eso sucede se da de baja a toda la línea para ver de dónde fue el problema y una vez que se encuentra se separa al funcionario", explayaron.

Fuentes internas del organismo aseguraban que sería que el de Control Aduanero, Juan Manuel Francia el culpable y quien saldrá desplazado del organismo. Sin embargo, hasta el momento, informantes oficiales de la Aduana afirman que no es el responsable.

Pero el mismo sería un hombre que contaría con el respaldo de Casa Rosada por la forma en que se generó su ingreso. En octubre pasado -por medio de la Disposición 176/2024 con firma de Vázquez- dejó de ser director de Fiscalización y Operativa Aduanera de Ezeiza para pasar a ocupar la cabeza de la Subdirección.

Cambios en ARCA

El pedido de poner a disposición la renuncia se da en medio del proceso de reestructuración del organismo. Desde octubre pasado, con la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se busca una "estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática".

Pero los planes del Gobierno no salieron como pensaron: tuvieron que recalcularlos. Del primer anuncio del vocero presidencial, Manual Adorni de desvincular a 1.355 agentes por haber ingresado -supuestamente- de forma irregular durante la gestión kirchnerista terminaron en un "Sistema de Retiro Anticipado".

Pero a casi 15 días desde el anuncio, los agentes que los solicitaron no eran los que le convenía al Gobierno en términos del gasto público. "Lo agarraron los que estaban a meses de jubilarse, apenas sumaron 500", comentó una fuente gremial a El Cronista.

Una situación que también fue retratada por otra fuente interna en estricto off. "No es atractivo para casi nadie. Salvo que te falten pocos meses para jubilarte y tenga muchos días de vacaciones no tomados", afirmaron.

Ante la consulta de este medio a fuentes oficiales del fisco, aseguraron que las autoridades "están muy conformes de como viene todo el proceso". Sin afirmar ni tampoco negar la veracidad de la cifra que no alcanza ni a la mitad del objetivo.

Durante la presentación de la nueva estructura, en los primeros días de enero, aseguraron que además de las 1.572 que se habían generado, se avanzaría en una reestructuración que reduciría la planta total en 3.200 empleados.

"Las autoridades de ARCA avanzarán ahora en la readecuación de la estructura inferior cuya reducción se estima en casi un 45% bajando de las 67 direcciones actuales a aproximadamente 38", destacaron en el comunicado.