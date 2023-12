Reforma laboral por DNU y recesión: cuánto puede crecer la desocupación en 2024

Mientras el Gobierno intenta pasar una amplia reforma laboral a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para el que ya se presentaron amparos, el desempleo medido al tercer trimestre marcó un piso para la serie, con 5,7% -aunque con un posible aumento del empleo público y más precarizado-. Pero las perspectivas ante la recesión y las nuevas reglas anticipan que en 2024 volverá a subir, aunque con atenuantes.

En 2024, "varios frentes afectarán al mercado laboral", anticipó la consultora Ecolatina. "La fuerte pérdida del poder adquisitivo, sobre todo en los primeros meses del año, propiciará un aumento de la participación en el mercado de trabajo: más gente buscará un empleo para apuntalar los erosionados ingresos familiares ", detallaron. Según los cálculos de Equilibra, diciembre -tras la devaluación del 54% y con una inflación prevista en 25% para los próximos meses- marcará la mayor caída real del salario desde 2002, con un 9%.

"La fuerte recesión seguramente acarreará pérdida de empleo formal en algunos sectores, especialmente aquellos más dependientes de la demanda interna -dentro de los cuales estaría la construcción, producto de un creciente costo en dólares y la eventual parálisis en la obra pública -", agregó Ecolatina. En el Palacio de Hacienda esperan una recesión del 4,5% para 2024.

El informe a cargo de Santiago Manoukian señala que "esta nueva potencial masa de desocupados no implicará necesariamente un sustancial incremento en el desempleo ". Como atenuantes cita que la pérdida de empleo formal podría migrar a otros informales y cuentapropistas, de menor calidad. "Este cambio, si bien no es deseable, puede contener el incremento del desempleo, que subiría a la zona del 8%".

Para Matías Ghidini, de Ghidini Rodil, " la tasa de desocupación representa un mercado formal de trabajo que cada vez es menos representativo porque lo que ha crecido en los últimos años es el trabajo informal y porque los que están dentro de este trabajo registrado han perdido calidad". El desempleo joven llega al 12%.

Efecto en ingresos

En ese marco, los economistas reconocieron que "la amenaza del desempleo y esta transición a una menor calidad del empleo puede ser un efecto no menor a la hora de moderar las demandas salariales durante los próximos meses".

El flamante secretario de Trabajo, Omar Yasin, confirmó que convocará al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para los primeros días de enero y anticipó que habrá aumentos "considerables". El SMVM está hoy en los $ 156.000 y estaba prevista la convocatoria sobre el final de la gestión de Kelly Olmos, aunque se postergó para el cambio de Gobierno.

A contramano, aseguró que no tiene previsto una convocatorio para Trabajadoras de Casas Particulares porque las partes "no lo solicitaron". Por otra parte, aseguró en declaraciones a Clarín que habrá paritarias "en el sector público" y consideró que "el derecho de huelga no se modifica".

La reforma laboral por DNU elimina las multas por empleo no registrado , lo que fue considerado como un retroceso en especial en sectores muy informales como el de las trabajadoras de casas particulares, donde existe un programa especial -Registradas- con bajo costo para la parte empleadora.

Mientras la CGT define su plan de lucha y avanza con una movilización este miércoles, las principales cámaras empresariales (AEA, UIA, CICYP, Amcham, entre otras) salieron a aplaudir la reforma laboral y la desregulación de la economía.

Hasta el momento solo IDEA reclamó que las modificaciones se den en el marco de la Constitución y por la vía legislativa. El resto no hizo referencias a los cambios sin debate legislativo previstos en el DNU masivo , donde la justificación de 'necesidad y urgencia' para su autor, Federico Sturzenegger, se debe a una premura por demostrar "un cambio de régimen".

En ese marco, para Javier Milei, el tiempo corre para llevar adelante la fuerte reducción del déficit fiscal prometida que le permita asegurar la credibilidad ante el mercado y organismos como el Fondo Monetario Internacional.