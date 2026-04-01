El sector del trabajo doméstico en Colombia agrupa a más de 700.000 personas, en su mayoría mujeres, y históricamente ha sido uno de los más afectados por la informalidad laboral. Con la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, el Gobierno estableció nuevas condiciones obligatorias de remuneración y formalización para quienes trabajan por días en hogares particulares. Según El Tiempo, los cambios rigen para 2026 y buscan equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar con los del resto de la fuerza laboral, garantizando no solo un pago mínimo diario sino también el acceso a prestaciones sociales y seguridad social bajo cualquier modalidad de contratación. El cálculo del pago diario se desprende directamente del salario mínimo vigente. Para 2026, el valor base por jornada se ubica en $58.364, al que debe sumarse el auxilio de transporte proporcional, equivalente a aproximadamente $8.303 por día trabajado. Esto significa que el piso legal que un empleador debe pagar por una jornada de trabajo es de $66.667. Este monto corresponde únicamente a la remuneración líquida inmediata y no exime al empleador del pago de recargos nocturnos, dominicales o festivos, según lo establecido en la reforma. La normativa exige la firma de un contrato de trabajo escrito en el que se detallen la jornada, el salario, los horarios y los métodos de pago. En cuanto a la seguridad social, las trabajadoras tienen derecho a afiliación en salud, pensión, Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar, y los pagos deben realizarse a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La obligación de afiliación completa por parte del empleador aplica cuando la trabajadora labora entre 22 y 30 días al mes con jornadas de ocho horas. El hecho de trabajar por días no elimina el derecho a prestaciones proporcionales: la ley exige liquidar prima de servicios, cesantías e intereses sobre cesantías, y 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por año o su equivalente proporcional. La jornada máxima en Colombia se redujo progresivamente hasta las 42 horas semanales, y para las empleadas domésticas la jornada diaria no puede superar las ocho horas. Cualquier tiempo adicional debe ser reconocido y pagado como hora extra. Además, la reforma adelantó el inicio del recargo nocturno a las 7:00 p.m., lo que impacta directamente a las trabajadoras que extienden su labor al final de la tarde y cuyos empleadores deberán ajustar la liquidación en consecuencia.