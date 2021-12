Quién es María Rosa Muiños, la nueva Defensora del Pueblo de la Ciudad

La saliente legisladora María Rosa Muiños juró hoy como nueva Defensora del Pueblo , en reemplazo de Alejandro Amor quien será legislador a partir del 10 de diciembre.

Muiños fue electa por la votación de la Legislatura porteña. De esta forma, culminó el proceso de designación iniciado a fines de agosto, el cual la había posicionado como única candidata para ocupar ese cargo.

Al tomar la palabra, Muiños indicó: "Tengo la esperanza de representar a todos los ciudadanos y ciudadanas que crean, sientan o vean vulnerados sus derechos. Me comprometo a encarar este desafío con la misma responsabilidad y compromiso con los que me desempeñé en la Legislatura. Es muy importante esta designación porque no solamente dejo un cargo en el que estuve ocho años, sino porque recibí el acompañamiento de amigos y colegas de todos los bloques".

Además, la Defensora del Pueblo electa se comprometió a "seguir trabajando con el mismo espíritu de siempre en pos del bien común de todos los porteños, las porteñas y de quienes viven y transitan por esta ciudad. La Defensoría es un organismo de control que tiene una íntima relación con la Legislatura y espero poder reforzar esa relación".

Quién es María Rosa Muiños, la nueva Defensora del Pueblo

De extensa trayectoria en el peronismo porteño, Muiños ha sido legisladora en dos periodos y ha enfocado su trabajo en reiterados oportunidades en el tema comunas. Es, además, esposa del principal asesor de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos.

Muiños ejerció funciones de conducción y asesoramiento en el Poder Ejecutivo nacional y local e ingresó a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2004 como Consultora del Banco Interamericano de Desarrollo.

Una vez completada la misión y a partir del diseño de la política de fortalecimiento institucional de la Casa ocupó diferentes cargos en el escalafón hasta formar parte del gabinete de la Defensora, Alicia Pierini, desde donde diseñó junto a su equipo la política de formación de la Institución y brindó asistencia técnica y formativa a otros organismos de control de la Ciudad.

Asumió como legisladora en diciembre de 2013 y hoy culmina su mandato como integrante del bloque Frente de Todos. Fue electa vicepresidenta Segunda de la Legislatura en dos oportunidades, durante los períodos 2015-2016 y 2019-2021.

Hoy juré como Defensora del Pueblo de la Ciudad.



Agradezco el apoyo de todos y todas. Es un gran honor asumir la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. pic.twitter.com/ql1Lu2mpXO — María Rosa Muiños (@mariarosamuinos) December 9, 2021

A lo largo de su gestión fue presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana (2013-2015) y fue parte de las comisiones de Turismo y Deporte, de Cultura y de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control.

En este último período fue vicepresidenta Primera de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Financiera y Política Tributaria y de la Junta de Interpretación y Reglamento; y miembro de la Comisión de Planeamiento Urbano y la Comisión de Justicia.



A lo largo de sus dos mandatos, Muiños presentó cerca de mil iniciativas en favor de la ciudadanía porteña e impulsó importantes proyectos que se convirtieron en Ley, como la construcción de proyectos habitacionales para las familias que vivían sobre la vera del Riachuelo, la construcción de baños públicos en grandes plazas y parques, la creación de un sistema de denuncias de irregularidades en el ámbito de la nocturnidad dentro del servicio virtual de reclamos BA 147, la regulación del uso de cannabis medicinal, la creación del Registro de Obras Paralizadas, la provisión gratuita de ácido fólico en hospitales públicos porteños, la regulación de trato digno frente a las agencias de cobranza extrajudiciales y la puesta en valor del cine teatro El Plata, entre otras.

Cómo se designó a la nueva Defensora del Pueblo

Después de que la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura resolviera iniciar el procedimiento de designación para ocupar el mayor cargo en la Defensoría porteña, la postulación de Muiños recibió el apoyo de más de 250 organismos de Derechos Humanos, instituciones, asociaciones civiles, sindicatos, cooperativas, fundaciones, federaciones, grupos comunitarios, centros de jubilados y clubes de barrio.

Además fue acompañada por importantes personalidades del ámbito social, académico, jurídico, cultural y religioso a nivel local, nacional e internacional; y los dos últimos defensores del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini y Alejandro Amor.

"Es un honor sentirme acompañada por Estela de Carlotto y Taty Almeida, dos inmensas mujeres que hace tantos años vienen trabajando por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia. Me emociona pensar en llegar a la Defensoría del Pueblo con su apoyo, porque marcan el rumbo y son ejemplo de lucha desde el diálogo y el amor", había expresado Muiños, al ser recibida en La Plata por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Tal como dicta la Ley N° 3 - Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, luego del período de presentación de adhesiones ante la Junta de Ética de la Legislatura, las postulaciones debían ser avaladas por al menos un legislador.

En el caso de Muiños, su candidatura fue respaldada por dieciséis legisladores y se constituyó así en un hecho inédito, ya que es la primera vez que un bloque parlamentario completo certifica una postulación a la Defensoría del Pueblo.

A fines de octubre, Muiños expuso en Audiencia Pública ante la Junta de Ética y la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el objetivo de poner a consideración sus antecedentes e idoneidad para ocupar el cargo de Defensora del Pueblo de la Ciudad.