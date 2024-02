"Un razonamiento estúpido": la dura crítica de Kicillof a Jorge Macri por la salud porteña

En medio de reclamos por el estado del sistema de salud, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cargó contra el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, luego de que este último advirtiera que se priorizaría la atención de los habitantes de la Ciudad frente a los de otras jurisdicciones.

"Si hacemos la cuenta, la mayoría de los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires son producto del trabajo de los bonaerenses que van ahí. Pero qué estúpido es el razonamiento", sostuvo Kicillof en declaraciones a Crónica TV tras haber realizado una inauguración.



El conflicto surgió luego de la viralización de un video donde se mostraba la situación actual del sistema sanitario en la Ciudad de Buenos Aires, a causa de un gran volumen de pacientes que van a atenderse a sus hospitales desde la Provincia.

Kicillof le respondió a Macri por el colapso del sistema sanitario

"Necesitamos que la Provincia asuma su responsabilidad en salud en su lugar de origen", sostuvo Macri al ser consultado por el tema, sobre el cual afirmó que estaba en análisis cobrarle a PBA los costos por la atención de los ciudadanos que residen en territorio bonaerense.



Salud pública: conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia

Kicillof defendió su gestión y consideró: "En una temporada normal, tenemos 10 millones de turistas, no sé cómo va a terminar esta. De los cuales muchísimos son de la Capital Federal. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el Operativo Sol, que les voy a pedir el domicilio para ver si les cobro o los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica".

"Todos los porteños que van a la provincia de Buenos Aires, que van los fines de semana a Pilar, que van a nuestra costa, a nuestros destinos turísticos, que estén tranquilos que la provincia de Buenos Aires tiene un Operativo Sol récord, y no nos vamos a dejar chicanear ni vamos a empezar a ser cuestiones de este tipo en un momento tan complicado como este", añadió el mandatario provincial.



Tarjeta SUBE: hasta cuánto dinero le puedo cargar tras el aumento del boleto de colectivo y tren

Este conflicto no es nuevo ya que durante la pandemia que comenzó en 2020 la situación fue similar y entre Horacio Rodríguez Larreta, quien era jefe de gobierno, y Kicillof también hubo diversos cruces por la atención de los pacientes.

"Lo que estamos viendo también en los municipios es que están yendo cada vez más al hospital los que antes podían pagar un remedio por privado con una prepaga. Que no distraigan con estas cuestiones, hay que dar discusiones importantes", cerró el gobernador bonaerense.