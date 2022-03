Problemas con la SUBE: faltan las tarjetas, pero el Gobierno tiene un plan

A medida que el transporte público retoma sus niveles habituales de pasajeros luego de vivir dos años atípicos por la pandemia, los usuarios que vuelven a los vagones se encontraron con faltantes a la hora de conseguir la tarjeta SUBE.

Desde el gobierno admitieron que hay problemas para comprarla y esto se debe, básicamente, a un faltante mundial de las materias primas para su elaboración, lo que se complica aún más por el pico de demanda que se generó con la vuelta de muchos pasajeros a sus rutinas habituales.

Marcelo Torres, director Nacional de Implementación y Seguimiento de SUBE, habló con De Acá En Más, el programa de María O'Donnell en Urbana Play, y dijo que la causa central de la falta de la tarjeta vino, primero, porque hubo un pico de demanda consecuente a que se retomó la frecuencia de viajes.

Se está trabajando para que convivan los pagos con celular, además de la SUBE.

"Está faltando hace más de un mes y medio, pero se está notando ahora", dijo, y explicó que hay una escasez mundial de chips, por lo que el anterior proveedor, que tenía que cumplir una licitación que le quedaban entregar 3 millones de tarjetas, renunció a seguir entregando producto de estas variantes internacionales en el precio del material. "Los componentes electrónicos son los que hoy están faltando", dijo.

Según el funcionario, este problema se presenta no solo en los puntos de venta de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también se replica en distintos puntos del AMBA como estaciones de tren, lugares donde antes se vendía y ahora se está intentando retomar.

El precio oficial de venta del plástico hoy es de $ 90. Sin embargo, muchos se aprovechan y las venden más caras en puntos de venta o sitios como MercadoLibre. Usuarios reportaron que se llega a pedir hasta $ 500 en kioscos, aunque en la mayoría directamente ni se consiguen.

Dónde conseguir la SUBE y el plan del Gobierno para solucionar el problema



Torres explicó a Urbana Play que entre enero y marzo se entregaron 550.000 tarjetas y esta semana van a entrar otras 50.000 para todo el país.

Ya montaron puntos de venta en la estaciones de Once, Retiro y Constitución. "Hoy tenemos SUBE en los puntos centrales", mencionó el funcionario.

Según la cuenta oficial de Twitter de la tarjeta, hoy los usuarios pueden asegurar su compra en las estaciones de Constitución, Retiro, Once, Laferrere y Palomar.

Mientras tanto, también admitió que están haciendo pruebas para que se pueda pagar el boleto del transporte con el celular. "Es complejo porque no todos los teléfonos tienen la función para pagar. Con el iPhone, por ejemplo, no se puede porque no tiene NFC. Pero de todas maneras nosotros lo estamos haciendo para que conviva con la tarjeta. El período de prueba termina a fines de abril", mencionó Torres, aunque no dio precisiones sobre la fecha en la que, finalmente, se implementaría.