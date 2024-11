Los cinco fondos clave y los tres proyectos que enfrentan a Milei con las provincias

El Gobierno Nacional de Javier Milei está dispuesto a que haya proyecto de Presupuesto para 2025 si es que se pueden pactar puntos particulares con gobernadores aliados , marginando de esas tratativas a los que podrían bloquear los proyectos que el oficialismo podría impulsar en sesiones extraordinarias.

"Veremos, sí, por ahí nos juntamos con algunos (gobernadores)", dijo el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, en contacto con la prensa acreditada en Casa Rosada. "Lo que el Gobierno dice es que queremos Presupuesto siempre que se respete el déficit cero", agregó el funcionario encargado de la rosca política con las provincias y municipios, quien consideró que tener un proyecto de ese tamaño sería un "salto institucional ".

"En Casa Rosada no quieren reunirse en banda con los dialoguistas", decían, en paralelo, desde los gobernadores de la UCR y el PRO. Para esta semana se esperaba un encuentro en Balcarce 50 con un grupo numeroso de mandatarios que finalmente no prosperó: en la oposición dicen que es responsabilidad de los libertarios.

Colaboradores del Presidente decían que "fueron los gobernadores los que operaron con eso" y que ellos "nunca confirmaron". Por su parte, en la Jefatura de Gabinete advertían que, si no se daba en los primeros días de la semana, probablemente no existiría una reunión por el Presupuesto. Al menos no el corto plazo.

La única reunión que hubo entre el presidente Javier Milei y las 24 jurisdicciones provinciales

Sumado a esto, altas fuentes de la Presidencia veían como una posibilidad de que el proyecto pudiera no presentarse en un eventual llamado a Sesiones Extraordinarias.

Los 5 puntos de los gobernadores y los fondos clave

Nación y provincias están en contacto mayormente a través del asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Aunque se trató de conducir a un diálogo, el Gobierno no accedió a varios de los cinco puntos planteados por varios gobernadores :

Las deudas por las cajas previsionales no transferidas La devolución del 1,9% de impuestos coparticipables que financiaban a la exAFIP (ahora ARCA) La coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) La distribución de ATN que no son utilizados por el Ejecutivo El financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017

El proyecto presupuestario impulsado por Javier Milei tiene al déficit cero como principio rector. Esos fondos pretendidos por las provincias implicarían un reajuste del cálculo fiscal, que el Gobierno Nacional no está dispuesto a compensar con recortes de regímenes especiales (como el Tierra del Fuego u otros de menor impacto para las arcas estatales).

Hay visiones opuestas tanto en la Casa Rosada como en las mismas provincias . "No creo que el Gobierno vaya a relegar completamente tener un Presupuesto 2025. Nuestra impresión es que van a ir a un acuerdo bilateral con algunos gobernadores", afirman desde un mandatario aliado del PRO.

Aunque ese es el clima en algunas provincias con más diálogo con el oficialismo, en otras más distanciadas ya reniegan con que no habrá un acuerdo: "No la vemos. Quieren que sea todo discrecional y absolutamente de ellos".





El posible llamado a Sesiones Extraordinarias

Aún persiste como incógnita si el Gobierno nacional llevará a las Sesiones Extraordinarias el Presupuesto 2025. El temario (y si se lanza o no) se estaba terminando de decidir. Aunque no estaba prevista su presencia, el presidente Javier Milei asistió a la Casa de Gobierno este lunes, lo que indica que hubo reuniones por la tarde con su círculo chico.

Diversas fuentes periodísticas arrojaron en las últimas horas que lo más probable es que la reforma electoral (que incluye eliminación de PASO y la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos), la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fueran temas probables para llevar a las Sesiones Extraordinarias el próximo mes.

"No está confirmado. Ni el temario ni si llamamos a extraordinarias", dijeron desde el triángulo de hierro a El Cronista . Por su parte, responsables de la reforma electoral, Aerolíneas Argentinas y de los pliegos judiciales confirman -por separado- que es factible que se lleven a cabo.

El presidente Javier Milei durante la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso Nacional. (Bloomberg)

Es por eso que es casi casi un hecho que el temario para el mes próximo se haga efectivo en los próximos días. Casualmente, los tres temas que se ponen sobre la mesa son parte de la agenda libertaria y podría ser utilizada como moneda de cambio si Milei pudiera aprobar un presupuesto y así evitar la discrecionalidad sobre los recursos de las provincias.

Aunque varios colaboradores libertarios clave afirman que al momento no ven posible que el Gobierno ceda con el Presupuesto, reconocen que se trata de una negociación "minuto a minuto" .

Un preanuncio de qué pueda llegar a pasar se dará hoy, cuando se busque el quórum para tratar en sesión el DNU 846/22 que permite el canje de deuda extranjera sin tratamiento legislativo. "Las provincias que hayan acordado algo van a ausentarse y las que busquen forzar algo van a estar negociando hasta último momento", indicaron en el PRO.