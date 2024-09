Lo que no se vio del discurso de Milei: los dos faltazos clave y el palco reservado a tuiteros y funcionarios libertarios

El presidente Javier Milei presentó este domingo en el Congreso de la Nación su proyecto de presupuesto para 2025 y ratificó el sendero fiscal que se planea para el año próximo ya que, según explicó, el proyecto "tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal, sin importar cuál sea el escenario económico" .

En un discurso de 45 minutos brindado en el recinto de la Cámara de Diputados, el jefe de Estado indicó que, " después de años en donde la clase política ha puesto cepos a las libertades individuales", se le pondrá "un cepo al Estado". "Independientemente de que ocurra en la economía a nivel macro , el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado ", agregó.

Sin dar detalles de nuevas partidas o reubicaciones presupuestarias, el libertario justificó su proyecto de ley al decir que, primero, garantizará " el equilibrio fiscal, terminando con el castigo de la deuda y la emisión "; segundo, "va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones"; y en tercer lugar, " para los períodos de abundancia como serán los años que vienen, va a obligar a devolver el exceso de recaudación" mediante una baja impositiva .

Esta última definición fue una de las pocas que dio en cuanto a la redacción del propio presupuesto, ya que eligió no dar mayores precisiones sobre el corto o el mediano plazo. Según explicó el Presidente, el Presupuesto se pensó al contrario de cómo se hace habitualmente: "Nosotros proponemos pensar primero cuánto tenemos que ahorrar y después en qué gastar".

Posterior a eso, procedió a decir que incrementará acciones tales como reducir cargos estatales, remover regulaciones estatales y otras medidas fiscalistas más, para finalizar diciendo: " Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad".

Hacia futuro, Milei indicó que el superávit que planea mantener el año próximo "va a haber que la deuda sea sostenible" y que esto implicará una baja del Riesgo PAIS y, así, "la sostenibilidad de la deuda, que va a abaratar el costo financiero" y, consecuentemente, contribuir al aumento "de la inversión, el ahorro, el crecimiento económico y el salario"

Así, el jefe de Estado aludió y le dijo a la oposición que tienen dos opciones: " O hacemos exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años y nos dejamos de hundir. O seguimos haciendo lo mismo, dejamos todo como está, y mantenemos este sistema putrefacto que empobrece todos los días a los argentinos".

El jefe de Estado habló ante un recinto con casi un tercio de las bancas vacías. Desde Unión por la Patria solo asistieron los diputados que tienen un puesto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que comenzará a debatir el proyecto presupuestario este lunes a las 16 horas. Asimismo, los bloques federales y el radicalismo también tuvieron asistencias parciales.

Ese vacío no se replicó en los palcos del Palacio Legislativo. A pedido de las organizadoras dispuestas por Karina Milei, la Casa Militar montó un operativo para clausular el histórico sector de prensa y dárselo a allegados de Daniel Scioli y Waldo Wolff.

Uno de los principales sectores del palco lo ocuparon todas personas de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien decidió no ir para no exponerse ante las cámaras: el grupo de nueve personas reunía a influencers libertarios (algunos con contratos en el Poder Ejecutivo, como Juan Pablo Carreira, director general de Comunicación) y funcionarios del gobierno como la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

¿Quién es quién en el palco militante del Congreso? No estuvo Dandy Caputo, pero sí estos libertarios%uD83D%uDC47



1-Sebastián Amerio.

2-María Ibarzábal.

3-Agustín Romo.

4-Nahuel Sotelo.

5-Juan Pablo Carreira.

6-Tomás Jurado.

7-Ezequiel Acuña.

8-Lucas Luna y

9-Francisco Pirovano. pic.twitter.com/Q1i5EzDPpM — Pablo Lapuente Escobar (@PConurbano) September 16, 2024

A pocos metros suyos estaba el jefe de asesores económicos de Milei, Demian Reidel; que se sentó al lado del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que unos minutos antes de que comenzara el acto se le escuchó decir a un importante alfil libertario en la provincia de Buenos Aires: "Mañana acordamos todo. Hay que hacer una alianza". Se espera que este lunes se reúna con la ministra Patricia Bullrich para tratar de seguir acercando ambos espacios.

Minutos antes, personal de protocolo buscó ubicar en ese palco a Federico Pinedo, a quien no le habían dado una ubicación desde Presidencia. "No, no se puede sentar", respondió el encargado de seguridad. Los intentos infructuosos también pasaron para el secretario de Trabajo, Julio Cordero; que minutos antes tuvo interceder en una pelea subida de tono que hubo entre un periodista y uno de los encargados de la comunicación en Diputados.

La virtual asamblea legislativa de Milei no contó con más de un tercio de los legisladores de ambas cámaras. Sin embargo, la plana mayor del Gabinete tuvo una asistencia completa. Solo faltó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que está rumbo a Roma, Italia, para reunirse con el papa Francisco. Aunque solo dejan trascender que se produce por cuestiones de su ministerio, también se espera que busque persuadir al Sumo Pontífice para que viaje a la Argentina.

A la salida del discurso, la opinión de los diputados era disímil. "Todavía no entiendo qué fue esta puesta en escena", esgrimía un diputado de Unión por la Patria que solo asistió por ser integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. "Nada. Solo circo sin pan", tuiteó el radical Martín Lousteau. Una importante diputada del PRO, en cambio, ponderaba positivamente el proyecto presentado por Milei y se hacía la desentendida por los gritos en contra que se escucharon durante la reunión: "No los escuché", decía jocosamente.

Los libertarios, en cambio, estaban exultantes; aunque todavía no preveían cómo hacer para convencer a la mitad más uno de los diputados para lograr la media sanción. "¿Cómo vamos a obtener la legitimidad? Porque la gente se da cuenta que no podemos seguir como en los últimos años. No se puede tener déficit a cualquier costo. Si nos prorrogan el Presupuesto 2023 va a ser como comer arena en el desierto kirchnerista que nos hizo mierda"

Atrás del atril que dispuso la Presidencia para que pudiera hablar Milei se ubicaron la vicepresidenta, Victoria Villarruel; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche; y el presidente de la Comisión de Presupuesto en Diputados, José Luis Espert. También dijo presente el ministro de Economía, Luis Caputo.