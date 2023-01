Potenciar Trabajo: última oportunidad para no perder el plan, cómo reclamo si me dieron de baja

El gobierno confirmó que casi 155.000 personas fueron dadas de baja del plan Potenciar Trabajo. Pese a que el programa depende del ministerio de Desarrollo Social de Nación, ANSES informó que continuarán con el calendario de pagos diagramado. No obstante, se creó una instancia de reclamo para no ser eliminado definitivamente de la asistencia estatal.



El ente dirigido por Victoria Tolosa Paz informó que los titulares suspendidos cobrarán el 50% de los haberes del período de enero y en febrero ya no recibirían ningún pago. La medida estaría afectando a las 154.441 personas que fueron suspendidas.

Potenciar Trabajo: el plazo límite para reclamar por la validación de datos y cobrar en febrero 2023

Alerta ANSES: los jubilados pueden contratar internet por menos de $ 1000, ¿cómo solicitarlo?



La decisión oficialista de realizar una validación de datos obedece a que se encontraron irregularidades. Entre los ilícitos se destacan la adquisición de dólares, autos y propiedades a nombre de los beneficiarios. El fiscal Guillermo Marijuan inició una causa en la que los usuarios podrían tener que devolver el dinero del subsidio.

El ministerio de Derecho Social prorrogó los plazos para validar los datos del plan Potenciar Trabajo.

Qué tengo que hacer si me suspendieron el plan

El Ministerio habilitó una opción en la aplicación Mi Argentina una instancia de reclamo para aquellos beneficiarios que tengan suspendido el programa Potenciar Trabajo.

Si se realiza este reclamo, el Gobierno determinará si se cumple con los requisitos para continuar con el cobro del programa o si finalmente se queda excluido de la posibilidad de cobrar mes a mes.

Según se conoció, el reclamo también se podrá realizar en distintos puntos de manera presencial para quienes no puedan realizarlo de manera virtual. En los próximos días se conocerán estos lugares de reclamo.

Cómo mantener el plan Potenciar Trabajo

Según los datos oficiales, un 11,3% de los beneficiarios no finalizaron el trámite. Mientras más de un 1.2 millones de usuarios pudieron validar sus datos antes del 15 de enero, otros deberán hacerlo antes de que se oficialice su baja. La instancia de reclamo administrativo se realiza a través de la web argentina.gob.ar o en la mi App mi Argentina.

Desarrollo Social informó cómo ponerse al día y la consecuencia de no hacerlo: "Quienes aún no realizaron la validación deben solicitar la ‘validación fuera de plazo'. Aquellos que no completen el procedimiento en los próximos 60 días serán dados de baja como titulares del programa". El reclamo estará sujeto a revisión por la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico.

El bono refuerzo y la suba por aumento de salarios

Por otro lado, los beneficiarios actualizados del Potenciar Trabajo podrán acceder a un bono agregado de $13.500 en total. Además, a principio de 2023 la suma del plan se verá incrementada por el aumento del sueldo mínimo que se decretó a fines del año pasado. Tolosa Paz confirmó que los haberes que correspondientes a enero de este año se pagarán a partir del 5 de febrero.