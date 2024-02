Por qué imputaron a Alberto Fernández y de qué se lo acusa

El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.

La investigación fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba.

En la denuncia, que presentó la abogada Silvina Martínez, se pidió investigar presuntos delitos cometidos por el expresidente y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, además de otros imputados que puedan surgir.

¿De qué se lo acusa a Alberto Fernández?

La denuncia, que cayó por sorteo en el juzgado federal 11 de la ciudad de Buenos Aires, se presentó por supuesta "violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos".

Según se sostiene en la presentación, a fines del 2021 el entonces presidente Fernández "ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros que, a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas".

"La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna periodística publicada en el diario Clarín, titulada 'Destapan otra caja negra de la política en la Anses'", recordó la abogada.

En la presentación, agregó que "el periodista contó que dentro de la Anses se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios".

"Los 20.000 millones de pesos es lo que paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro", remarcó.

A su vez "Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales".

Es en ese momento cuando "aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero", detalló la denuncia.

"Este esquema se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández. En los convenios que firmaban el Ministerio con Nación Seguros había una clausula que permitía el negociado", advirtió la abogada Martínez.

El otro denunciado, Alberto Pagliano, estuvo a cargo de Nación Seguros "los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia", recordó y se trataría "de un amigo de la juventud, que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro".

En las últimas horas, el ex mandatario se despegó de la acusación y puso en duda el accionar de su antigua secretaria: "Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó".