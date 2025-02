Por qué el Gobierno cree que la guerra comercial de Trump no afectará a Argentina

La Casa Rosada, a cargo del presidente Javier Milei, se mantenía atenta a los acontecimientos que tenían curso en el mercado producto del impacto de los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump sobre sus principales socios comerciales, tales como Canadá y China.

En el plano internacional, esto producía que las acciones de empresas automovilísticas, de tecnología y los de servicios públicos fueran los más afectados en las primeras operaciones del lunes. Esto tuvo un correlato con caídas en el S&P Merval y en la amplia mayoría de bonos argentinos. La caída se matizaba tenuemente después que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijera que las tarifas con Estados Unidos se pausarían por un mes luego de haber conversado con Trump.

La versión del Gobierno sobre el impacto internacional

La decisión del flamante presidente estadounidense se da en un contexto en el que su par argentino mantiene un equilibrio entre dos posiciones: la de privilegiar su relación con la Casa Blanca como socio geopolítico vital (junto a Israel) y la de mantener a China como un aliado por su importancia en términos comerciales y financieros.

En particular, el presidente delegó al ministro de Economía, Luis Caputo, la explicación a los mercados sobre cómo podía impactar esa noticia en el plano local.

Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va mover un centímetro del... February 3, 2025

"Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va a mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1. Seguiremos combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos", se limitó a postear en su cuenta de X. Milei se limitó a retuitear ese mensaje, dándole validez.

Altas fuentes gubernamentales afirmaban ante El Cronista que el impacto de la decisión comercial de Trump no traerá efectos negativos para las perspectivas argentinas. "La planificación de las medidas siguen en pie", afirmaban.

Incluso, interpretaban que lo de Trump no iba a ser una tendencia con posibilidad de extenderse al resto de la región, sino un elemento de negociación con los países con los que busca un retorno a cambio.

México fue uno de los tres países aludidos por el alza arancelaria de Trump. Pasado este mediodía, Sheinbaum publicó un mensaje en X que informaba el acuerdo por una pausa de un mes a esos aranceles, todo eso a cambio de llevar 10.000 agendes de la Guardia Nacional a monitorear la frontera y controlar el traspaso de Fentanilo. Por otro lado, Estados Unidos se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder.

El TLC con Estados Unidos y los swaps con China

Milei pretende establecer un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Es uno de los principales objetivos que se propuso para este 2025 en su discurso del pasado 10 de diciembre, a un año de haber iniciado la gestión, con la intención secundaria de "aumentar la autonomía de los integrantes del Mercosur de cara al resto del mundo, para que cada país pueda comerciar libremente con quien quiera según les convenga".

Se trata de una agenda en la que está trabajando el canciller Gerardo Werthein y que contempla a distintas esferas del Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo. En ambas carteras se ilusionan que con un trato preferencial de Trump se aceitaran esas tratativas, quien invitó a Milei a su ceremonia de investidura el mes pasado.

Javier Milei junto a su hermana Karina en la ceremonia de asunción de Donald Trump en enero. (Reuters)

El buen vínculo entre ambos mandatarios llega a otras terminales de poder. En particular, hay una fascinación por el libertario de parte del secretario de Estado, Marco Rubio, que es el responsable de implementar las decisiones de política exterior de Trump y asesorarlo sobre asuntos de interés internacional.

El TLC al que aspira Milei no puede darse bajo el contexto actual. Según la normativa del Mercosur, cualquier acuerdo de ese estilo debe ser aprobado por los congresos de cada uno de los países miembro. Hasta el momento no se evalúan sondeos parlamentarios a nivel local. Tampoco están los apoyos en los países del bloque regional, el cual Milei preside y busca flexibilizar parte de sus normativas. De cualquier manera, los tiempos que se manejan en los cambios de ese estilo suelen ser más largos que el año de gestión del Mercosur que tiene por delante el libertario.

En ese marco, el Presidente planea viajar a China en los próximos meses. Las cancillerías de ambos países se encuentran dialogando para encontrar la mejor fecha. En la Casa Rosada estiman que sería hacia finales de abril o principios de mayo. Ese viaje fue acordado en el marco del G20 del año pasado en una bilateral que Milei tuvo con Xi Jinping.

La bilateral Argentina-China en el marco del G20 de Río de Janeiro en noviembre del año pasado.

Lejos quedó el tiempo en el que Milei afirmaba que no haría "tratos con comunistas". En un acto de pragmatismo discursivo, en sus alocuciones en foros internacionales, el Presidente evita criticar el modelo chino. Incluso, llegó a decir en público que ese país "es un socio comercial muy interesante" porque "no exigen nada" y "lo único que piden es que no los molesten".

Milei les ha contado en privado a los suyos lo sorprendido que quedó después de ver cómo la cúpula de gobierno chino le resolvió la renovación del tramo activado del swap que vencía a mediados de año por RMB 35 mil millones, equivalente a u$s 5000 millones. Ese instrumento financiero forma una parte fundamental de las reservas que tiene el Banco Central (BCRA), siendo ese componente uno de los que mira el Fondo Monetario Internacional en sus evaluaciones trimestrales de metas.

Esa consideración de China como un buen colaborador para el Gobierno es compartida por otros funcionarios clave del Gabinete. "China está dispuesta a colaborar con la estabilidad financiera de la Argentina", concluyó un hombre clave del Presidente horas después de haber estado en la bilateral con China, quien, incluso, no descartó una ampliación del swap. La voluntad de hacerlo no fue confirmada por Presidencia.