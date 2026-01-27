En esta noticia Escala regional

La importación de productos en el exterior bajo el régimen courier dio un salto de u$s 239 millones en 2024 a u$s 894 millones en 2025, y se transformó en una palanca del e-commerce que, según expertos, está experimentando una fase de expansión sin precedentes.

El comercio electrónico se encamina a consolidar un crecimiento sostenido de dos dígitos en los próximos años, indicaron especialistas en comercio exterior.

Frente a una caída interanual del consumo de 0,3% en diciembre de 2025, el canal digital mostró una suba de 32,3% interanual, según Scentia, y cerró con una expansión de 14,1% frente al alza de 2% promedio afectada por la caída en actividades como supermercados (5,2%) y mayoristas (5%).

La proyección de expansión anual de entre el 20% y el 25% es impulsada por una combinación de factores clave: la creciente digitalización del consumo, una notable mejora en los servicios logísticos y, de manera destacada, el fuerte aumento de las compras internacionales a través de servicios de courier.

El ritmo de crecimiento, que da señales de continuidad por las medidas de apertura que continúa impulsado el gobierno de Javier Milei, “posiciona a Argentina por encima de economías regionales más maduras”, aseguran y destacan el “enorme potencial” del país en el ecosistema digital latinoamericano.

Si bien el volumen total del mercado argentino es aún menor en comparación con gigantes como Brasil, su tasa de expansión es un claro indicador de las oportunidades significativas que se abren para plataformas digitales, operadores logísticos y soluciones de comercio transfronterizo.

Para comprender la magnitud del potencial argentino, Jidoka analizó el panorama regional y destacó que mercados como Chile y Brasil, aunque más grandes en volumen, presentan tasas de crecimiento más moderadas, propias de su nivel de consolidación.

País Crecimiento Anual Estimado (%) México > 30% Colombia 25% – 27% Argentina 20% – 25% Brasil 15% – 17% Chile 10% – 12%

En contraste, México y Colombia emergen como los líderes en crecimiento relativo en torno al 30%; en el primer caso responde a la gran cantidad de población y una rápida adopción de canales digitales.

“Argentina se encuentra en un punto de inflexión estratégico. El reciente auge de las importaciones vía courier, combinado con la madurez que está alcanzando el e-commerce local, anticipa un escenario de crecimiento robusto y sostenido”, indicó Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka. “Vemos un mercado con la capacidad no solo de expandirse, sino de sofisticarse”, agregó.

En este contexto, Argentina se posiciona como un mercado de alto potencial. Los especialistas del sector coinciden en que, de mantenerse las condiciones actuales, el país podría alcanzar volúmenes de comercio electrónico de cientos de millones de dólares, e incluso superar la barrera de los u$s 1000 millones en el mediano plazo.

Este panorama refuerza la convicción de que el comercio electrónico continuará ganando una participación cada vez mayor dentro del comercio minorista argentino. “Esto representa una oportunidad única para fortalecer las cadenas de suministro, optimizar la logística de última milla y ofrecer soluciones que permitan a las empresas locales y a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas del comercio global”, añadió Salomón.