Por el acuerdo con el FMI, Guillermo Moreno pidió la renuncia de Alberto y Cristina

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno se despachó duro contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner al punto de pedir su renuncia , tras el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional el viernes pasado. "Lo ideal sería que renuncien los dos y vayamos a una Asamblea Legislativa y que un gobierno peronista rediscuta con el FMI", afirmó.

En declaraciones a FM Delta Moreno se mostró a favor del alcanzar un acuerdo con el FMI, pero discrepó en los términos del consenso. "¿Quién preferís que ponga la plata: los jubilados, como tu mamá, o los terratenientes de La Pampa Húmeda?", preguntó el ex funcionario. Y se respondió: "Que la pongan los terratenientes y se la devolvemos de acá a 20 o 25 años. Lo que aplicaron el viernes es una basura. ¿Por qué no toman esa decisión?. ¿Si sos Presidente vos que preferís que lo pague tu mamá o la Sociedad Rural?".

Moreno vinculó los términos del acuerdo con el "sufrimiento del pueblo" y criticó a Alberto Fernández por aplicar políticas económicas similares a las de Mauricio Macri. "Para hacer sufrir al pueblo están otros partidos político, no el peronismo", afirmó.

Guillermo Moreno contra Cristina Kirchner: "Tiene que pedir perdón y renunciar"

El ex secretario de Comercio arremetió en particular contra Cristina Kirchner, quien todavía mantiene el silencio sobre el acuerdo alcanzado con el FMI.

"La pregunta es: ¿qué va a hacer Cristina ahora?. Tiene que pedir perdón y renunciar por el error que cometió. ¿No va pedir perdón por haber llevado al pueblo a este desastre?. ¿Quién lo eligió Alberto? Fue Cristina", apuntó.

"Lo ideal sería que renuncien los dos y vayamos a una Asamblea Legislativa y que un gobierno peronista rediscuta con el FMI y ponga los 7.500 millones de dólares arriba de la mesa, que es la que va a aportar la Social Rural, para firmar un acuerdo sin problema y no esta porquería que acaban de firmar", lanzó.

Moreno recordó que Fernando De la Rúa "fracasó cuando no salió de la convertibilidad". "¿Vos podés afirmar que el final no va a ser peor que el 2001? ¿Estás seguro que cuando tu mamá se enoje cuando le bajen la jubilación y no le alcance para llegar a fin de mes esto va a ser un lecho de rosas? Hay que resolver esto antes del final", aseveró.



En tanto, consideró que a partir de los términos que impondría el FMI para llegar a un acuerdo "la única salida es una recesión violenta".

"Si la inflación va a ser el 40, 50 o 60 por ciento ¿cómo vas a hacer para poner plata en el mercado si te dicen que no podés imprimir?. No tienen idea de lo que están haciendo", evaluó.