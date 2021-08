Nicolás Pino: "El gran problema que vive Argentina es la feroz inflación que llega casi al 50%"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, calificó hoy a la "feroz inflación" como el mayor desafío que viven los argentinos y señaló que todo Gobierno debería apuntar a bajar los índices inflacionarios.

Tras descartar que el sector agroindustrial tenga una renta excesiva, algo que a veces "se pretende imponer como ideología", Pino aseguró que " el problema principal es que la plata a los argentinos cada vez le alcanza menos" .

Fue en un diálogo mano a mano con el director periodístico del diario El Cronista, Hernán De Goñi, en en el marco del primer Agro Summit organizado por El Cronista Comercial y la revista Apertura, que tuvo lugar esta tarde.

Consultado sobre el vínculo de las entidades del campo con el Gobierno, Pino reconoció que hay diálogo con los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterrra, además de algunos gobernadores, sin embargo, admitió que l e "gustaría un diálogo más fluido y fructífero".

El dirigente ruralista cuestionó también el Plan Ganadero del Gobierno porque "sin previsibilidad ningún productor va a generar un kilo más de carne ".

Las críticas alcanzaron también a los derechos de exportación, y el "doble tipo de cambio" en clara referencia a la enorme brecha que separa al tipo de cambio oficial del paralelo, dos medidas que -admitió- le generan envidia frente a los "países vecinos que no tienen estos problemas".

En otro panel del Agro Summit sobre el rol del agro como motor de la recuperación del país, David Miazzo, economista Jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), señaló se refirió al impacto de la inflación en la actividad y señaló que " el problema de Argentina no son los precios, sino los pesos, la pérdida de valor de la moneda ".

En ese sentido, recordó que como respuesta a la inflación el Gobierno cerró las exportaciones de carne y puso precios máximos a la leche pero " en 2020 se emitieron 2 billones de pesos y este año $ 700.000 millones , en total 2,7 billones de pesos cuando nuestra base monetaria es 2,9 billones".

Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina destacó que "ha llegado la hora de hacer un plan integral que marque un norte para toda la Argentina, pero falta que nos pongamos de acuerdo, que no es un tema menor".

Consultado sobre si hay vocación en el Gobierno para sentarse y lograr un acuerdo más general, Achetoni enfatizó que el Gobierno "marca en cada paso la intención, que es común de la clase política, de tener esa tabla de los 10 mandamientos y bajar con las cosas hechas".

En ese punto, el dirigente agropecuario valoró el rol de la sociedad "que está madurando mucho, quiere ejercer la democracia y no que venga dictatorialmente (sic) todo armado".



Alfredo Paseyro, director Ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), destacó por su parte los avances en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para diseñar un plan y destacó que ya hay un "pre proyecto de ley de incentivos a la inversión " en el ámbito de la agroindustria, en la línea de lo que se hizo con el sector automotor, la Economía del Conocimiento o la Biotecnología Moderna.

La Hidrovía

En el panel sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná y las oportunidades para el sector agroexportador, Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, apuntó que " no podemos jugar a la política cuando hablamos de la Hidrovía ", en referencia al proyecto oficial de que el Estado tome mayor participación en la administración de esa autopista fluvial.

Idígoras recordó que "si no funciona la Hidrovía no hay comercio exterior", no se exporta, no ingresan divisas pero " no habrá tampoco productos medicinales, autos ni celulares".

Al respecto, Luis Zubizarreta, presidente de ACSOJA y la Cámara Puertos Privados Comerciales, afirmó que el Estado "controla el río y es responsable de verificar las exportaciones" y los privados, hacen el dragado y balizamiento, que permite bajar costos, un factor clave porque " Argentina está lejos de los mercados y exporta productos con bajo valor, en los que el flete tiene alta incidencia".

Tras pasar revista a algunos números de la Hidrovía y su aporte en divisas, Julio Calzada, economista jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, se refirió al impacto de la bajante histórica del Paraná y cuantificó en u$s 315 millones las pérdidas por ese factor climático.

Y dejó un dato preocupante. Según los expertos éste es el segundo año de la bajante y "la cosa puede continuar por bastante tiempo más", afectando las exportaciones de poroto, harina, aceite de soja y al maíz. "Hoy en Rosario el río está en -0,30 metros, pero en un mes se espera -0,60 y -0,90 en octubre", pronosticó.