Cristina y Axel Kicillof, cara a cara: qué acordaron y paños fríos para la unidad

Después que circularan versiones desmentidas al mediodía, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, dos de los tres actores más importantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, concretaron su esperada reunión a última hora de la tarde para coordinar las estrategias de cara a las próximas elecciones.

Fueron meses de desencuentro, con capítulos tan variados como el silencio del gobernador ante la elección de Cristina al PJ Nacional o el retaceo de apoyo cristinista al plan de Kicillof para desdoblar las elecciones. Pero, desde el lunes, todo parece haber decantado y hoy, esos dirigentes, decidieron reunirse.

El lunes , Cristina dio una entrevista de contenido picante que parecía haber buscado subir el tono a la interna. Esa sensación era la que había en La Plata durante la mañana del martes. Pero ese mediodía, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anunció que habría diálogo que, finalmente, se produjo ese mismo día, por la noche.

Poco trascendió de esa charla, incluso, algunos dirigentes cercanos al gobernador, la negaron. Hoy se produce el encuentro cara a cara, habrá que esperar para saber si hay tregua y fumata blanca, o todo sigue en el tono beligerante de los últimos meses.

A última hora de esta tarde finalmente se reunieron Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, aunque de momento ninguno de los dos campamentos dio mayores detalles. En la Plata sí aseguraron que se conformará un grupo integrado por representantes de los diferentes espacios para intentar construir una estrategia que confluya en listas conjuntas.

No obstante, no hay aún un pacto consensuado, apenas lo que asoma como un armisticio. " Esto no implica que ya esté todo arreglado ni que la unidad sea un hecho ", remarcaron desde el entorno del gobernador.





La política bonaerense , en particular aquello que los conocedores designan como "la rosca" , no se sorprendió en lo más mínimo por la confirmación de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para la Legislatura bonaerense.

El martes al mediodía la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, había adelantado en una entrevista: "Ella siempre busca hablar con Axel, de hecho, si no lo llamó y no hablaron, sé que seguramente se está dando durante el día de hoy".

Respecto de lo anunciado en televisión por Cristina, una persona que trabaja junto al gobernador Axel Kicillof había dicho: "En la famosa reunión de ocho horas se había mencionado la posibilidad de la postulación, así que no nos sorprendió".