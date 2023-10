Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner, quien se desligó del Gobierno

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich , votó este mediodía en La Rural de Palermo y en sus declaraciones a la prensa cruzó de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

" Si siendo vice no es escuchada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo del Gobierno ", dijo Bullrich tras votar este domingo como respuesta a los dichos de Kirchner.

Más temprano, al votar en Santa Cruz, la vicepresidenta manifestó sus diferencias con Alberto Fernández y lanzó una fuerte declaración: " No fui escuchada, el que decide siempre es el Presidente, para bien o para mal ".

Votó Sergio Massa y pidió tranquilidad: "El lunes Argentina sigue"

"Ha sido público y notorio las diferencias que hemos tenido (con Alberto), de funcionarios que no funcionaban, ya en el 2020, hacía apenas un año que había empezado el gobierno; yo ya decía que era necesario alinear precios, salarios, tarifas, jubilaciones, en fin, no fui escuchada", manifestó la titular del Senado.

La exministra de Seguridad continuó contestando preguntas de los periodistas y aseguró: "Es una sensación impresionante haber logrado ser candidata de Juntos por el Cambio, estoy contenta con lo que hemos hecho".

La candidata advirtió que les llegaron "denuncias de personas que dicen que faltan boletas" y que cuando entró al cuarto oscuro encontró que las boletas de su partido para la presidencia estaban "mezcladas con las boletas de la Ciudad".