A una semana de las PASO, se tensiona la interna opositora por los búnkers

Juntos por el Cambio presentará primarias competitivas en 17 de los 24 distritos del país. Los mayores flashes, sin embargo, se los lleva la provincia de Buenos Aires, la más poblada. Allí la interna comenzó con dardos cruzados de uno y de otro lado y luego buscaron bajar el tono. Sin embargo, parece difícil que el domingo por la noche haya una foto conjunta entre Diego Santilli y Facundo Manes , las cabezas de las listas, ya que estarán en distintos lugares.

El ex vicejefe de Gobierno porteño estará en Costa Salguero, clásico búnker del PRO, junto a los referentes de ese partido como Horacio Rodríguez Larreta. Allí también estará María Eugenia Vidal, cabeza de la lista porteña.

Santilli: "Escuchar a algunos candidatos que plantean el debate cuando nunca debatieron suena raro"

Facundo Manes fue invitado a ese acto. Sin embargo, no será de la partida. El neurocientífico, cabeza de la lista que compite en la interna ante Santilli, encabezará su propio acto. Aún no está definido si lo hará en Vicente López o en La Plata. De una forma u otra, será en la provincia de Buenos Aires y no en la ciudad: varios de los candidatos de su lista han insistido con la importancia de reivindicar la pertenencia territorial ante un candidato que había hecho toda su carrera política en la capital.

Desde el entorno de Santilli, sin embargo, insisten en la importancia de que haya unidad el domingo por la noche, cuando haya avanzado el escrutinio. De hecho, aseguran que si Manes se impone en la interna, "el Colo" irá a su sede. "No hay margen de especulación, hay que mostrar foto de unidad el 12 a la noche. Sino, el Gobierno lo va a usar a su favor", insisten cerca de Santilli.

Costa Salguero, en donde también estarán los referentes de la Coalición Cívica, será una "sede AMBA", con los candidatos de la ciudad y la provincia. Vidal, por su parte, tendrá su interna porteña, ya que competirá ante Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein. Pero allí tampoco está garantizada la foto de unidad.

Desde el entorno del exministro de Economía aseguran que "aún no hubo una invitación" para que se acerque a Costa Salguero. Cerca del ex ministro de Salud, mientras tanto, ven poco probable ir a la sede PRO.

Manes: "Corrientes es el modelo de cómo ganarle al kirchnerismo"

En cuanto a las expectativas sobre el resultado de las elecciones, la ciudad suele ser un bastión del PRO, aunque en esta oportunidad existe cierta preocupación por el crecimiento de López Murphy y no saben hasta dónde puede escalar. Por eso es que Rodríguez Larreta ha estado casi omnipresente en los últimos días para reforzar la figura de Vidal, a quien parece haberle costado su regreso a tierras porteñas.

En la provincia, en cambio, saben que se trata de un lugar más hostil ante un peronismo unificado que ha sido hegemónico. Por eso es que no se vería con malos ojos si el domingo a la noche en las PASO las listas de Santilli y Manes quedan cerca de la del Frente de Todos, encabezada por Victoria Tolosa Paz.