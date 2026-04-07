El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) escaló este martes con la declaración de un cese de actividades por parte de los trabajadores, en rechazo a una nueva tanda de despidos que, según denuncian, podría profundizar el “vaciamiento” del organismo. La medida comenzó a implementarse en distintas dependencias -entre ellas la sede de Dorrego- y será formalizada ante el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con lo comunicado por delegados gremiales a este medio. El reclamo se enmarca en una disputa que lleva semanas y que tiene como eje el recorte de personal en una institución clave para la seguridad y la producción del país. Desde el Cuerpo de Delegados de ATE en el SMN advierten que la política de ajuste pone en riesgo el funcionamiento mismo del organismo. En un documento difundido días atrás, señalaron que el Gobierno avanza con una “ola de despidos masivos” que podría afectar a más de 200 trabajadores, lo que implicaría una reducción de más del 25% de la planta total. Según explican, el servicio ya opera “al límite de sus capacidades”, con áreas que dependen de horas extras para sostener turnos y evitar que estaciones meteorológicas queden sin personal. En ese contexto, un recorte de esa magnitud podría derivar en el cierre de estaciones y la interrupción de servicios esenciales. El impacto no sería solo laboral. Los trabajadores advierten que la reducción de personal compromete funciones críticas, como la seguridad aérea —ya que muchas estaciones operan en aeropuertos—, el sistema de alertas tempranas ante fenómenos extremos y la provisión de datos clave para el sector agropecuario. También alertan sobre el efecto en la presencia territorial y el monitoreo en la Antártida, áreas consideradas estratégicas. “El desmantelamiento del SMN es negar la ciencia y condenar al país”, sostienen en el documento, donde remarcan que la meteorología “no es un gasto, sino soberanía y seguridad”. En esa línea, reclaman la continuidad de todos los puestos de trabajo y rechazan cualquier avance en los despidos.