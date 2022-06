Corte en la Autopista La Plata-Buenos Aires EN VIVO: ya están habilitados todos los carriles, según Sergio Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, llegó hace minutos al centro del corte en la Autopista Buenos Aires-La Plata sentido hacia CABA, a la altura del kilómetro 7 en Dock Sud.

Al bajarse del helicóptero, Berni advirtió a los camioneros que, si no levantan el corte, "se va a llevar secuestrados todos los camiones".

"Tienen cinco minutos para tomar una decisión, si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa", espetó el funcionario de Axel Kicillof.



Y agregó: "Una protesta no se resuelve con un delito. Si son tan trabajadores, yo respeto su derecho a trabajar tanto como el de todos los argentinos que están pasando por ese carril y que hace una hora están en una cola".