El gremio de controladores aéreos anunció un nuevo cronograma de medidas de acción sindical que comenzará a regir desde el 26 de febrero a las 0 horas, luego de dar por agotadas las instancias de diálogo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), a más de veinte días de finalizada la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. La decisión fue comunicada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que acusó a la empresa estatal de no haber presentado “una respuesta integral al conflicto” durante el período de negociación. En un comunicado dirigido a sus afiliados, el sindicato sostuvo que “habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y transcurridos 20 días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria, EANA continúa sin brindar una respuesta integral al conflicto que venimos atravesando”. Según informó el gremio, el cronograma de medidas fue presentado ante las autoridades competentes y contempla acciones escalonadas conforme a fechas y horarios ya notificados. El anuncio reaviva el conflicto que, en los últimos meses, afectó la operatoria aérea, con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos tanto de cabotaje como internacionales, y que impactó sobre decenas de miles de pasajeros, en especial durante períodos de alta demanda. En paralelo, ATEPSA confirmó una jornada de movilización nacional para mañana, con protestas en distintos puntos del país. La convocatoria se orienta a rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Desde el gremio afirmaron que esa iniciativa “avanza sobre nuestras condiciones de trabajo, nuestros salarios y nuestro derecho constitucional a huelga”, y advirtieron que busca “limitar la posibilidad de reclamar por un salario acorde a las responsabilidades y funciones que ejercemos diariamente”. El conflicto entre los controladores aéreos y EANA se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad operativa. Los controladores cumplen una función crítica en el sistema de transporte aéreo: son los responsables de autorizar despegues y aterrizajes, ordenar el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y garantizar que las operaciones se realicen bajo estrictos estándares de seguridad. Su tarea resulta clave para evitar incidentes y asegurar la fluidez del tráfico aéreo, tanto en tierra como en vuelo. Durante las etapas anteriores del conflicto, la empresa estatal denunció que algunas acciones gremiales comprometieron la seguridad operacional y presentó una denuncia penal ante la Justicia federal. EANA cuestionó, entre otros puntos, la realización de protestas en instalaciones estratégicas como torres de control, mientras que el sindicato rechazó esas acusaciones y defendió la legitimidad de las medidas adoptadas. Desde ATEPSA sostienen que el origen del conflicto se vincula con el incumplimiento del convenio colectivo, la falta de actualización salarial y una pérdida sostenida del poder adquisitivo. “Son los trabajadores y las trabajadoras quienes sostienen diariamente el servicio, y también quienes tienen la responsabilidad de defender el Convenio, el salario y las condiciones laborales conquistadas”, afirmó el gremio en su comunicado.