La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) selló un nuevo acuerdo salarial que marca la pauta para el inicio de 2026.

En una negociación encabezada por Héctor Daer, el gremio y la cámara empresarial ADEM (Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales) definieron las nuevas escalas para el Convenio Colectivo de Trabajo 120/75.

El entendimiento, rubricado con fecha del 13 de enero, establece una actualización de los básicos convencionales que entra en vigencia de manera retroactiva al 1° de enero de 2026 . Este ajuste busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores del sector de droguerías en el arranque del año, en línea con la dinámica inflacionaria.

Según la nueva grilla salarial, la categoría más alta, correspondiente a “Profesionales”, pasará a cobrar un básico de $1.997.168. Este monto sirve como referencia tope para el sector, consolidando una recuperación en términos nominales frente a los valores del cierre del año anterior.

CATEGORÍA BÁSICO PROFESIONALES $ 1.997.168 PRIMERA CATEGORÍA $ 1.664.268 SEGUNDA CATEGORÍA $ 1.551.633 TERCERA CATEGORÍA $ 1.448.621 CADETES $ 1.360.834

Por su parte, la primera categoría del escalafón se fijó en $1.664.268, mientras que la segunda y tercera categoría percibirán $1.551.633 y $1.448.621 respectivamente. En la base de la pirámide, el sueldo inicial para los cadetes quedó establecido en $1.360.834, marcando el piso salarial para la actividad.

Uno de los puntos destacados del acta es la actualización de los adicionales, sumas clave para el bolsillo del trabajador. Se acordó que el ítem por “Sala Maternal” ascenderá a $317.915 a partir de enero, una cifra no remunerativa relevante para quienes tienen hijos en edad preescolar, siempre que el establecimiento no cuente con instalaciones propias.

Héctor Daer, secretario general de FATSA.

Asimismo, se fijaron nuevos valores para otros conceptos específicos del convenio. El adicional por Cobranza se ubicó en $152.956, mientras que la Asignación Post Vacacional será de $186.606. Estos montos se actualizan automáticamente con la vigencia del nuevo acuerdo y corren desde el primer día del año.

El acuerdo también ratifica el pago de una asignación excepcional por el Día del Trabajador de la Sanidad. Si bien la fecha de celebración es el 21 de septiembre, las partes dejaron asentado el valor de esta suma no remunerativa en $85.129, que deberá abonarse antes del día 20 de dicho mes.

En cuanto al financiamiento de la estructura sindical, se estableció una “Contribución Extraordinaria” a favor de la Federación de $150.130 por cada trabajador. Esta suma se abonará en cuotas, finalizando el calendario de pagos en febrero de 2026, destinada a sostener las obras de carácter social y asistencial del gremio.

La vigencia de este acuerdo es trimestral, extendiéndose desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo de 2026. Esta cláusula de revisión corta es ya una costumbre en la estrategia de FATSA, permitiendo monitorear de cerca la evolución de los precios y volver a sentarse a negociar apenas termine el primer trimestre.