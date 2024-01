¿Paran los colectivos? La UTA lanzó un ultimátum sobre el pago en fecha de los salarios: cuándo vence

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió este miércoles que existe el riesgo de que algunas empresas de colectivos no alcancen a pagar los salarios correspondientes al mes de enero, especialmente en la provincia de Buenos Aires y otras provincias del interior.



Según un comunicado emitido por el sindicato, los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros "estamos en estado de shock, viendo el abandono por parte de las autoridades nacionales, provinciales, locales, Gobernadores e Intendentes".

"Los trabajadores del colectivo no inventamos el sistema de subsidios, sino que somos víctimas del mismo, y es inhumano jugar con nuestra tranquilidad, sin saber si el 4to. día hábil vamos a cobrar nuestro salario, porque tal o cual no transfirió una compensación, un subsidio, o como lo quieran denominar", agrega el comunicado.

En diálogo con El Cronista, una fuente de la UTA confirmó que existe un riesgo de que no se alcancen a pagar los salarios en algunas empresas, especialmente en la provincia de Buenos Aires y otras provincias del interior.

"Hay provincias donde hay problemas con los subsidios, y eso podría llevar a que algunas empresas no puedan pagar los salarios", dijo la fuente. "Mañana tendremos un panorama más claro", agregó.

La misma fuente aseguró que, en caso de que algunas empresas no alcancen a pagar los salarios, la UTA podría lanzar un paro en esos lugares.

Roberto Fernández, secretario general de la UTA, también se refirió al tema en un contacto con este diario.

"Es simple: el salario es la contraprestación por nuestro trabajo; nosotros cumplimos con nuestra labor y tenemos el derecho de recibirlo. Los gobernantes afirman que no pueden pagar los salarios, pero nosotros no tenemos nada que ver con el sistema del AMBA que se destina a subsidios para los usuarios. No discutimos el porqué, simplemente queremos cobrar nuestro salario, fruto de nuestro esfuerzo, para mantener nuestros hogares y sustentar a nuestras familias. Exigimos que los gobernantes nos brinden la solución para cobrar los salarios trabajados. Reiteramos: no queremos ser el pato de esta boda. Entendemos que los trabajadores somos la solución; los problemas son de otros", dijo Fernández a El Cronista.