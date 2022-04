Pablo Moyano sobre el blanqueo para el FMI: "Lo vamos a militar en la calle"

Las principales corrientes sindicales expresaron su "total respaldo" al blanqueo para afrontar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 190 personas serían las alcanzadas por el proyecto que establece que busca a gravar con un "aporte especial de emergencia" a quienes tengan bienes en el exterior sin declarar.

Entre los dirigentes sindicales que expresaron su aval a la iniciativa, que se comenzó a ser tratada hoy por las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, estuvieron Pablo Moyano (por la CGT), el docente Hugo Yasky (CTA-de los Trabajadores), Hugo "Cachorro" Godoy (CTA-Autónoma), el gráfico Héctor Amichetti (Corriente Sindical), y Omar Plaini (Frente Sindical).

"Apoyo totalmente lo que han dicho las distintas organizaciones sindicales. No es casualidad, somos los mismos que peleamos los cuatro años del macrismo", sintetizó el sindicalista.

Al mismo tiempo, el líder camionero agregó: "Desde la Confederación General del Trabajo vamos a apoyar este proyecto, lo vamos a militar en la calle cuando sea necesario. Es un apoyo total de la CGT ".

A su turno, el diputado oficialista Yasky remarcó que "el proyecto es muy bueno" y que, entre otros puntos, busca "eliminar el secretismo bancario y bursátil, que vienen desde la dictadura militar".

Remarcó que la propuesta establece la creación de un "fondo" y la idea de "ir a buscar los recursos donde se tienen que ir buscar". Esta ley "abre una perspectiva, una puerta de salida para encontrar un camino distinto", del ya conocido y reiterado en la historia local, en que siempre "unos pocos que se benefician con la deuda y fugan, y después todos pagamos".

Plaini coincidió con el resto de los oradores y se comprometió "a militar esta ley" y propuso llevar el debate a "cada plaza de la República Argentina".

Godoy señaló que le pareció "muy bien que el proyecto no sea un blanqueo, sino un conjunto de acciones del Estado para que se pueda avanzar sobre guaridas fiscales, sobre la fuga de capitales". Dijo que, si bien no estuvo de acuerdo con el entendimiento alcanzado por el Gobierno actual con el FMI, ahora hay que "garantizar los mecanismos para esa deuda la paguen quienes nos estafaron y se fugaron las riquezas del país".

No es un blanqueo

Al comienzo del encuentro, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, destacó la presencia y el grado de representación de los grupos sindicales presentes. "Creo que nuestra Patria necesita que tengamos unidad de concepción en muchas cosas", señaló el formoseño.



Asimismo, el senador remarcó que la iniciativa impulsada por un grupo de senadores muy cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner propone "la creación de un fondo para que paguen aquellos que se dedicaron a la fiesta financiera, y no son muchos", explicó. "Si quieren un número estamos hablando de alrededor de 190 personas ", detalló.



Se busca que "quienes tiene propiedades, títulos y fondos, sin declarar en paraísos fiscales, devuelvan parte de esa plata. No decimos otra cosa", detalló el senador peronista.

"No es un blanqueo", aseguró Parrilli.

Sin embargo, reconoció que "hay algunos que se horrorizan por este proyecto", pero se preguntó: "¿Pretenden encubrir a evasores, a gente que ha dejado el país en estas condiciones?". Por su parte, los distintos sectores gremiales sumaron su respaldo a la iniciativa de la bancada oficialista de la Cámara Alta.



A su turno, el senador Oscar Parrilli , autor inicial del propuesta, explicó que "el objetivo de este proyecto es cancelar la deuda con el Fondo, no hay otro destino para estos recursos, son para pagar la deuda contraída en 2018" y el refinanciamiento alcanzado.

"Esto no es un blanqueo, esto no es voluntario, esto es persecutorio, es intimidatorio, si se quiere, porque estamos yendo sobre los fugadores", detalló el neuquino, al rechazar argumentos de algunos opositores, comunicadores y economistas liberales en contrario.

"En realidad esta ley no va sobre la evasión, esta es una ley que va sobre los que fugaron", insistió Parrilli, al explicar que la norma busca recuperar dinero que se "fugó" del país y no se declaró. Recordó que en los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri "se fugaron u$s 86 mil millones de dólares" de la Argentina.