Los jubilados podrán acceder a un bono de $ 150.000 que facilitará el pago de las boletas de luz. La iniciativa fue lanzada por el Gobierno de Salta para los adultos mayores que cobren el haber mínimo y se aplicará sobre la factura de energía eléctrica.

Bono de para jubilados: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

El gobierno salteño lanzó el Bono Eléctrico, el cual está destinado a los adultos mayores beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban el haber mínimo.

De esta manera, el ingreso máximo permitido para acceder al programa será de $ 481.989,33, cifra que contempla el haber mínimo más el bono de $ 70.000.

La asistencia económica se liquida en tres cuotas de $ 50.000 en julio, agosto y septiembre . Las autoridades detallaron que se aplica de forma directa sobre la factura de luz y que, en caso no se utilice en su totalidad, quedará disponible para las siguientes boletas.

Cómo tramitar el bono electrónico para jubilados

Los jubilados que deseen tramitar el bono electrónico tendrán tiempo hasta el 30 de diciembre de 2026 y deberán tener a mano los siguientes documentos:

Último recibo de haberes de ANSES.

DNI.

última factura del servicio a nombre del solicitante.

Posteriormente, deberán acceder al siguiente link o gestionarlo presencialmente en Mitre 1231, ciudad de Salta.

También es posible efectuar el trámite en las delegaciones de Tartagal, Orán, Embarcación, Metán, Rosario de la Frontera, General Güemes y General Mosconi. A su vez, el beneficio se puede solicitar en municipios e instituciones adheridas de toda la provincia.