Nuevo Potenciar Trabajo: conocé si podés acceder y cuánto pagan por mes

El Gobierno lanzó diferentes programas sociales desde ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social para recomponer los ingresos de los argentinos, y hoy se conoció una nueva asistencia económica que se entregará desde el Estado: cómo acceder.

"Es un reconocimiento a quienes no tenían ingresos, no tenían empleo registrado, no tenían ninguna relación de dependencia con ningún otro empleador, no eran autónomas ni monotributistas, no tenían ningún tipo de certezas", expresó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, durante el acto en el que se anunció.



Este nuevo plan social se instrumentará para la población más vulnerable que no se encuentra registrada y funcionará como un reconocimiento a la tarea que prestan con objetivos sociales, de las cuales gran parte son mujeres, destacaron desde el ministerio.

"Este programa es un antes y un después por el reconocimiento y la previsibilidad, un piso apenas de certeza sobre que ese esfuerzo tenga una recomposición exactamente igual a medio salario mínimo vital y móvil", detalló la funcionaria nacional.



Nueva asistencia económica del Gobierno: cómo acceder

El programa que se anunció y publicó hoy en el Boletín Oficial se encuentra en el marco de "Argentina contra el hambre" y será instrumentado por el Ministerio de Desarrollo al igual que el programa Potenciar Trabajo, que también abona la mitad de un salario mínimo.

"Consiste en una prestación económica para la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad que desarrollen actividades de cuidados en Centros de Desarrollo Infantil, Espacios de Primera Infancia, Zonas de Crianza Comunitaria, Pequeños Hogares Convivenciales, dispositivos institucionales de cuidado residencial y centros de día, como así también en la atención en comedores y merenderos", se detalla en el Boletín Oficial.



El nombre de este nuevo programa será " Fortalecer Crianzas ", y apunta a entregar una asistencia económica a quienes realicen tareas de cuidado y cocina en distintos lugares de asistencia social y no tengan otro tipo de coberturas.

En la primera etapa se incorporan 1424 trabajadoras cuidadoras de hogares convivenciales y 3000 cocineras que se habían presentado como voluntarios/as y se encuentran cubiertas por el seguro de trabajo dentro del plan Argentina contra el Hambre, destacaron de la cartera de Desarrollo.



Fortalecer Crianzas: cuánto pagará el Gobierno

Este programa social será una extensión del ya conocido Potenciar Trabajo y se regirá con los mismos montos y aumentos, también será implementado por la misma unidad ejecutora y servirá para incluir a todos los trabajadores de los comedores.

El monto que actualmente se paga por Potenciar Trabajo y que será similar para Fortalecer Crianzas será de medio Salario Mínimo Vital y Móvil, que actualmente se encuentra en $ 118.000. Al ser exactamente la mitad, el pago de este nuevo programa alcanzará los $ 59.000.

Resta que el Ministerio publique cómo pueden acceder las personas que aún no se encuentran registradas en el seguro de trabajo que otorgó el programa Argentina contra el Hambre, programa que se implementó a comienzos de 2020.