Nuevas ART: el Gobierno no habilitará nuevas prestadoras, hasta cuándo y por qué

A través de la Resolución 30/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno prohibió el registro de nuevas entidades aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) debido a la crisis financiera en la que el sector se encuentra inmerso a raíz del covid-19.

La suspensión tendrá una duración de 180 días -medio año- y afecta principalmente a los pedidos en curso que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SRT) actualmente está analizando.

Tal como indica la medida que porta la firma de la titular del organismo, Mirta Adriana Guida, las ART "se encuentran en un contexto por demás complejo" debido a las indemnizaciones abonadas y aún pendientes de abonar a raíz de los casos de covid-19.

Hasta el año pasado, esta responsabilidad de cobertura le correspondía a las ART debido a que el mismo Gobierno había establecido -a través del Decreto 367/2020- que el contagio por covid-19 era una enfermedad laboral no listada.

Pese a que esta situación se mantuvo hasta el 31 de diciembre del año pasado y actualmente son las empresas las que deben cubrir los costos por contagio de SARS-CoV-2, la situación financiera de las ART es por demás complicada .

Además, aunque frente a esta situación se activó la asistencia del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales -el cual "se financia con una porción de cada alícuota de afiliación junto con la rentabilidad generada por la inversión de dichos recursos"- y que la suma fija mensual por trabajador que previamente ascendía $0,60 al 31 de marzo de 2021 pasó a valer $40, con actualizaciones mensuales en base al RIPTE, ninguna de estas cosas fue suficiente .

Ahora, ni el Fondo Fiduciario ni las ART en sí pueden hacer frente a los gastos asociados a las coberturas por covid-19: para ilustrar, mientras que al 31 de marzo del 2020 el saldo del Fondo ascendía a $5.600 millones, al 30 de septiembre del 2021 este sostenía un saldo negativo de $3.091 millones , números que al día de la fecha aún se mantienen en rojo, "impidiendo hacer frente a las erogaciones en curso".

Debido al agotamiento del dinero del Fondo, son las ART las encargadas de hacer frente a los pagos que este sistema no puede sostener, un gasto que el Gobierno asegura que le reintegrará a las empresas de seguros una vez recompuesto el saldo del Fondo Fiduciario.

Esta situación llevó a las ART a gastar un total de $7.600 millones en concepto de "pago por siniestros y prestaciones por covid-19" . Por su parte, el Fondo Fiduciario cubrió a 470.000 trabajadores con erogaciones mensuales superiores a las $1.500 millones, mientras que sus ingresos por aportes únicamente eran de $400 millones, dejando un saldo negativo que aún se mantiene al día de la fecha.

Además, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo registró unos 3700 fallecimientos a causa del SARS-CoV-2 en su registro de denunciad, "la mayoría de ellos pendientes de pago a la fecha", tal como indica la resolución publicada este jueves.

Frente a este contexto es que la titular de la SRT estableció la suspensión de la aprobación de nuevos operadores de aseguradoras de Riesgos del Trabajo al mercado, esgrimiendo que esto " se traduciría en una situación de desigualdad comercial que no parece razonable sostener".

Esto se debe a que "cualquier nuevo operador se encontraría en mejor condición que las entidades ya existentes" debido a que no "cargaría con el peso" de la debilidad financiera generada por los siniestros por covid-19.