"No doy por muerto al peso": el sorpresivo análisis de Cavallo sobre la economía

Imponer el dólar como único tipo de cambio legal en la Argentina , tener una moneda en común con Brasil o aplicar el bimonetarismo son algunas de las propuestas que se escucharon en el último tiempo para la economía, pero el ex ministro Domingo Cavallo sorprendió al afirmar que no da "por muerto al peso".

El funcionario que implementó la convertibilidad en los años '90 participó de una charla en Uruguay que organizó Latin Securities junto a otro ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, donde consideró que "lo que necesita Argentina es un sistema monetario que funcione y que resuelva los problemas que tiene la economía: el ahorro y la inversión".

Desde que el liberalismo volvió a entrar en el plano electoral argentino con Javier Milei y José Luis Espert se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de dolarizar la economía para combatir la inflación y la devaluación del peso, pero Cavallo dio detalles de qué haría él.

"No doy por muerto al peso": el análisis económico de Cavallo para el futuro del país

"El dilema no es dolarizar o no, sino primero organizar un sistema monetario en que no puede estar ausente el dólar, porque los argentinos ahorran en dólares y desconfían del peso", sostuvo el exministro de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

Dólar vs pesos: la propuesta de Cavallo

Los economistas coinciden en que la imposibilidad de generar más dólares de la economía argentina es uno de los principales problemas que atraviesa el país, situación que se agravó en el 2023 por la sequía que provocó una fuerte baja en los rindes del campo y por ende en la liquidación de divisas.

"Inexorablemente, en un país así la economía va a tener que ser bimonetaria, al dólar hay que permitirle que sirva como moneda y que haya intermediación financiera en dólares", analizó Cavallo como posibilidad para que funcione el esquema monetario de la Argentina.

Para el próximo gobierno, el exministro adelantó que, si logra "eliminar el déficit y hace reformas, es posible que el peso se estabilice solo. Ahí no hace falta crear una caja de conversión (convertibilidad) ni una dolarización. No hay que dar por muerto al peso".

"Lo que sí podrían hacer es todas las demás demandas de divisas más allá de exportaciones e importaciones, que sean libres. No se va a ir al infinito ese precio. Siempre va a haber un techo porque va a haber gente que compre y otra que vende", opinó sobre un posible desdoblamiento cambiario.

Cavallo cerró con la recomendación al próximo mandatario de una medida que si ocurrió a fines del gobierno de De la Rúa: "El que venga tiene que jurar que no va a valerse de los ahorros de la gente y de las instituciones del propio gobierno".