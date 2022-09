Neumático: el Gobierno amenazó con permitir a las fábricas importar lo necesario para abastecer a las automotrices

El ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo hoy que "no se puede ser rehenes de situaciones de capricho y que un grupo muy reducido ponga en riesgo 150.000 empleos", al encabezar una reunión con representantes de la cadena automotriz para analizar la salida al conflicto por el suministro de neumáticos.



En ese marco, anticipó que el Gobierno pondrá a disposición de las terminales automotrices el stock de neumáticos incautado recientemente que se encuentra en la Aduana, para que "revisen qué les sirve y puedan seguir produciendo".

A su vez, dijo que si el conflicto no se resuelve en 24 horas permitirá que las fábricas importen los neumáticos necesarios para abastecer a las automotrices.

Massa dijo que el Gobierno está a "disposición" de la industria del neumático porque "entendemos la gravedad del problema, sobre todas las cosas porque el sector automotriz y autopartista, tanto empresarios como trabajadores y toda la cadena de valor nos ayudó a poner en marcha una ley ejemplar para la economía argentina".

El titular del Palacio de Hacienda mostró su preocupación porque "empiezan a ponerse en riesgo 145.000 puestos de trabajo" y "casi 40 millones de dólares por día de pérdida".

Según Massa, "Argentina no se puede dar el lujo de perderlos. Y entendemos el riesgo que representa perdernos más de 200 millones de dólares de exportaciones de acá a fin de año. Y entendemos que no podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, por situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices".

"En primer lugar, vemos una situación que nos llama la atención que es, desde que se inició el conflicto, el crecimiento de las medidas cautelares a favor de importaciones. Es llamativo. La Aduana, como parte de este equipo, ha tomado una decisión de hacer un proceso de auditoría y retención de stocks", dijo Massa tras lo cual anunció que "todo el stock retenido en la Aduana y todo el stock incautado en la Aduana va a ser puesto a disposición de las terminales automotrices para que revisen qué les sirve y el Estado va a asumir la responsabilidad de ponerlo a disponibilidad de las terminales para que puedan seguir produciendo"

Y agregó: "Quiero decirles, además, que si mañana eventualmente no se resolviese el conflicto vamos a habilitar a las empresas fabricantes como importadores habilitados de emergencia y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices con un mecanismo de emergencia de pago, a los efectos de que no se detenga todo el sector automotriz y autopartista, y que no extorsionen al sector sobre la base del conflicto".