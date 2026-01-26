En la previa a la discusión por la reforma laboral, la Oficina de Presupuesto del Congreso lanzó su Informe Trimestral de Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales. En él se muestra que los envíos de recursos de la Nación hacia las 24 jurisdicciones crecieron en 2025 a pesar del contexto de ajuste fiscal y alta inflación en concordancia con la discusión en el Congreso y las elecciones nacionales.

Según el documento, las transferencias totales a gobiernos provinciales y municipales crecieron 44,3% interanual en términos nominales, lo que equivale a una variación real de 2,7% una vez ajustadas por inflación al cierre del cuarto trimestre de 2025.

Estos resultados reflejan que el conjunto de recursos que la Nación transfiere a las jurisdicciones mantuvo una expansión moderada por encima de los precios . Por ejemplo, las transferencias cayeron drásticamente de julio a noviembre, sobre los gobernadores no alineados.

Dentro de ese agregado, las transferencias automáticas a provincias, que incluyen los giros coparticipables y otros fondos regulados por ley, aumentaron 43,1% interanual.

El componente de mayor dinamismo real estuvo en los giros vinculados a la compensación del Consenso Fiscal, que incorporaron la actualización por inflación correspondiente a 2024 y sumaron $160.083 millones por pagos a cuenta de ajustes pendientes, impulsando un crecimiento real de 79,6% en esos rubros específicos.

Por su parte, las transferencias no automáticas, es decir las discrecionales que no se asignan por fórmulas legales, mostraron un incremento nominal de 88,2% interanual, que se traduce en una suba real de 42,4%.

Es una suba que no se explica por ninguna fórmula automática ni por la recaudación, sino por decisiones discrecionales de la Nación. En la práctica, significa que mientras el discurso oficial hablaba de ajuste, los giros que dependen de la firma del Ejecutivo se aceleraron con fuerza hacia el cierre del año.

Ese desempeño sugiere que, pese a la retórica de contención del gasto, el Gobierno mantuvo un ritmo de giros discrecionales elevado hacia los gobiernos provinciales y municipales durante el año 2025.

El informe trimestral de la OPC sirve como referencia clave para analizar la dinámica fiscal entre la Nación y las provincias, y sus cifras deben interpretarse en el marco de la postergación de muchos pagos en ejercicios previos, la actualización por inflación de partidas contractuales y decisiones de política presupuestaria que incidieron en los resultados finales