Tras meses de deliberación, el 1 de abril las Fuerzas Armadas tendrán operativa su nueva obra social. En este sentido, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) procederá camino a su eliminación y lo reemplazará la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Quién pagará la deuda millonaria que dejó Luis Petri y qué forma tendrá la nueva prestadora de Salud. El ministro de Defensa, Carlos Presti, asumió con dos problemas importantes en su haber: salarios bajísimos y una obra social endeudada por la gestión de Luis Petri. La deuda de la obra social pasó de 44 millones de pesos a más de 200 millones en la actualidad. En este sentido, a raíz a la deuda con prestadores privados en todo el país, los mismos suspendieron la atención a los afiliados que en gran parte tienen que solventar sus gastos médicos de bolsillo, con salarios atrasados. La nueva obra social de los militares, OSFA, fue creada el 19 de febrero de este mismo año. En ese momento comenzó la transición y la eliminación de la vieja estructura, con la intención de separar la atención militar de las fuerzas de seguridad. En este sentido, la nueva estructura vería la luz el próximo 1 de abril. Según la cartera de Carlos Presti, se trata de una “gran noticia” porque permite avanzar con el plan de transición “en tiempo y forma”. Este último se definió en el DNU 88/2026 del 5/2/26. Un dato importante es quién paga la cuantiosa deuda que tiene la administración, había pasado de 44 millones de pesos en 2023 a 250.000 millones para el fin de la administración Petri. Es vital pagar dicha deuda, porque de otra manera, las prestaciones no se pueden reactivar. Fuentes calificadas cercanas a la cartera confirmaron a El Cronista que “se irán recibiendo progresivamente recursos para ir saldando gradualmente las deudas”. “Comenzarán las Fuerzas Armadas, el Ejército es quien realizará el primer envío de dinero”, sostuvieron en diálogo con El Cronista. Sin embargo, no respondieron si el Ejecutivo, a través del Tesoro Nacional cómo se había dicho en un principio, colaboraría con cancelar la deuda. Desde Economía, tampoco respondieron ante la pregunta de El Cronista si ellos contribuirían. Además, entre los puntos que dieron a conocer, se habla de un “proceso de normalización de aportes y contribuciones”. Voces internas habían ya confirmado a El Cronista que estaba en carpeta la posibilidad de subir aportes a los afiliados para solventar el déficit. De esta manera, el peso completo cae sobre las tres Fuerzas Armadas, que ven sus ingresos reducidos por un presupuesto nacional que no incrementó sus ingresos. Según confirmaron desde Defensa, el recientemente asumido Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), desarrolló en las últimas semanas una agenda de trabajo con las tres Fuerzas Armadas, incluyendo reuniones con sus máximas autoridades y equipos técnicos, orientadas a relevar necesidades y coordinar la implementación del nuevo esquema. Sobre el nuevo organismo, desde la cartera ya habían asegurado que a partir de ahora se deberá hacer entender el costo que tienen las prestaciones. En este sentido, en la nueva social marcan que tomaron medidas para “reducir el déficit y mejorar la calidad del servicio”. Entre ellas está la implementación del Plan Integral de Prestaciones (PIP), como “eje para ordenar el sistema y garantizar su sustentabilidad”. Según indicaron a El Cronista, se trata de un “mapa” que “permitirá comprender qué servicio y atención médica se puede dar según la cantidad de afiliados, posibilidades reales, precios actuales y condiciones necesarias para los afiliados de OSFA”. Se trataría de un documento técnico, que no tenía actualización desde el año 2021, y “es clave para la obra social y servicios sean sustentables, actuales y de calidad”. Hay que decir, que por ley no están obligados a actualizar el PIP en un tiempo determinado. “Eficiencia” es la palabra que se repite en la obra social, sin llegar a confirmar si esto se traducirá o no en recorte de prestaciones que actualmente están cubiertas. Además, otro de los puntos sería el fortalecimiento de “los controles sobre prácticas médicas, mejorando la eficiencia del gasto sin afectar el acceso”. También se “optimizará la compra y gestión de medicamentos, con reducción de costos y normalización progresiva de la provisión”. Asimismo, se simplificará los sistemas y estructuras, orientada a reducir costos operativos y mejorar la eficiencia, con desarrollos realizados por equipos propios. Según informó la conducción de la obra social, se puso en marcha el plan de transición desde el IOSFA, que contempla la adecuación de sistemas, la coordinación con prestadores en todo el país y la separación operativa de afiliados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, garantizando la continuidad de las prestaciones. Asimismo, se prevé el ingreso progresivo de recursos por parte del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que “permitirá avanzar en la regularización gradual de pagos a prestadores y proveedores”. Según indicaron desde la obra social, los recursos surgen del “proceso de normalización de aportes y contribuciones, en línea con la normativa vigente”. En el mismo sentido, se aguarda por “el cumplimiento de los compromisos contributivos por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad”. A partir del 1° de abril, los afiliados de las Fuerzas Armadas comenzarán a ser atendidos por la OSFA. “Hasta tanto se complete la transición, los afiliados de las Fuerzas Federales de Seguridad continuarán siendo atendidos por el IOSFA”, confirmaron. Durante todo el período de transición, los afiliados no deberán realizar ningún trámite y, según confirmaron desde Defensa, se garantiza la continuidad de la cobertura y la atención de todos los beneficiarios.