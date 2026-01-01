El presidente Milei confirmó que avanza la creación de un bloque de 10 países de Sudamérica "para abrazar a las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo".

El presidente Javier Milei confirmó que está en construcción un bloque regional integrado por al menos 10 países de Sudamérica con una agenda común basada en el libre mercado y anti-woke con el objetivo de “plantarnos frente al cáncer del socialismo”.

“Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la página buenista no es ni más ni menos que un relato sensilero, mentiroso, engañoso para que un conjunto de forajidos tome el poder y empobrezcan a la población. Si todos los lugares donde se aplica es un fracaso”, expresó Milei en un tramo de su diálogo con Andrés Oppenheimer para la cadena CNN En Español que se difundió como anticipo. La entrevista completa se emitirá el próximo domingo 11.

Las declaraciones se conocen apenas semanas después de que el Presidente pronunciara un discurso demoledor contra el funcionamiento del Mercosur durante la cumbre del bloque, que se celebró en Foz de Iguazú, Brasil.

Sin eufemismos, el mandatario argentino sentenció que la alianza regional fracasó en todos sus objetivos fundacionales y se convirtió en una estructura burocrática que frena el desarrollo.

Y junto a otros 5 países de América latina desafió al Mercosur: en disconformidad por la falta de condena al régimen de Maduro en Venezuela en el documento final de la cumbre, firmó un duro comunicado en línea con el bloqueo de Trump y reclamando el “restablecimiento de la democracia por medios pacíficos” a Maduro, del que también formaron parte Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú.

Respecto del nuevo bloque regional, Milei reveló que “todavía no tiene nombre”, tampoco confirmó qué grado de formalidad tendría, ni los países miembro.

Sin embargo, cabe recordar que a finales de 2025 Javier Milei celebró las victorias electorales de José Antonio Kast, en Chile, y Nasry Asfura, en Honduras. Además, es estrecha su relación con sus pares regionales Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), José Jerí (Perú), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Luis Abinader (República Dominicana).

En total, sumando a Argentina, se trata de 10 países de Sudamérica que comparten signo político e ideológico, y podrían ser parte del bloque en formación.

Precisamente, en el fragmento anticipo de la entrevista Javier Milei aseguró que “ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando, donde nuestra propuesta sea abrazar a las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke, ni que hablar de sus versiones más extremas".

Tras un cierre de año frenético que culminó con la aprobación en extraordinarias del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal, tal como informó El Cronista Milei comenzó 2026 enfocado en su ambiciosa agenda de posicionamiento internacional.

El Presidente participará por tercera vez del Foro Económico Mundial de Davos, que se llevará a cabo entre el lunes 18 y el jueves 23 de enero. A priori, se tratará del primer viaje del Presidente en la agenda 2026, aunque no es el único que tiene en vistas para los próximos meses, ya que el canciller Pablo Quirno confirmó que en febrero habrá una nueva visita por Israel para profundizar el vínculo estratégico.

Para esas fechas, además, en el Gobierno planean una visita oficial a Londres, Reino Unido, según reveló en una entrevista en el diario The Telegraph. Sería la primera vez que un presidente argentino pisa el territorio inglés desde el exmandatario Carlos Menem en 1998.

Milei comenzó 2026 siendo destacado por tres medios internacionales británicos como unos de los lideres mundiales más influyentes del 2025. Presidencia

Otra buena noticia en el plano internacional para el presidente Javier Milei: fue destacado por tres medios internacionales británicos como unos de los lideres mundiales más influyentes del 2025, según informó Presidencia de la Nación.

Los periódicos británicos MoneyWeek, The Economist y The Telegraph lo ubicaron entre los tres dirigentes más relevantes en sus rankings, “consolidando su proyección internacional y posicionándolo como uno de los referentes del escenario político global”, se precisó en un comunicado oficial.

“El influyente periódico inglés The Telegraph posicionó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, resaltando la magnitud de las reformas impulsadas en Argentina y su repercusión internacional”, destacó el Gobierno.

Por su parte, informó que la revista británica MoneyWeek ubicó a Milei como el segundo líder mundial de 2025 de acuerdo con la votación de sus lectores: “Destacó como hitos centrales de su gestión la reducción de la inflación y la obtención de superávit fiscal, así como el impacto del cambio de rumbo económico implementado en Argentina y los resultados alcanzados en menos de dos años, con mejoras visibles en la actividad económica y el acceso al crédito”.

Finalmente, el Gobierno destacó que el diario semanal The Economist incluyó al jefe de Estado entre las dos figuras clave de 2025 a nivel global, destacando su rol como protagonista de uno de los procesos de reformas económicas más observados del mundo.

Señaló que ese diario remarca “la fuerte baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el ordenamiento fiscal, así como el impacto de sus políticas pro mercado en la economía argentina, posicionándolo como un caso central del debate internacional sobre reformas estructurales y liderazgo político en contextos de transformación”.