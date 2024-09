Milei adelantó el primer detalle del Presupuesto 2025 y dijo que lo va a exponer en el Congreso

El presidente Javier Milei anunció que en dos semanas asistirá al Congreso Nacional para exponer el Presupuesto 2025 ante los legisladores nacionales y les explicarles "las bases del déficit cero" con el que está construyendo la planificación del gasto de cara al año próximo .

"Es nuestro compromiso seguir manteniéndolo. De hecho, próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación a exponer lo que son las bases del déficit cero para terminar de una vez con toda con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza ", afirmó el jefe de Estado durante su alocución en el Foro de Madrid, una cumbre global de líderes políticos y sociales de derecha, que se está llevando a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), a oficializarse en las próximas semanas como Palacio Libertad.

La declaración la hizo en el marco de la defensa que Milei estaba haciendo sobre su gestión y de las críticas que hacía sobre "el Partido del Estado", a quienes englobó a los que "en el Congreso quienes siempre se pelean como perros y gatos terminan votando juntos para joder a la sociedad". Sobre eso, el jefe de Estado dijo que "cuánto más votos tienen un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad".

Las novedades del Presupuesto 2025 que anunciará Milei

El Presidente ya adelantó que la discusión por el Presupuesto 2025 será ríspida . "Van a hacer lo imposible para que no salga. Porque un Presupuesto liberal y austero significa la eliminación de miles de curros. Y como son el Partido del Estado necesitan mantener vivo el modelo del Estado presente para seguir comiendo. Ellos necesitan que el modelo de la libertad fracase", afirmó.

La presentación será el lunes 16 de septiembre y quieren que sea un evento de carácter formal. Al menos eso expresan desde el Ejecutivo, que planean hacer una presentación similar a la Apertura de Sesiones Ordinarias y que la alocución del Presidente ante el Congreso para presentar y justificar los nuevos objetivos para el año próximo se incorpore como algo "de la cultura política".

El Presidente durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso está tensada luego de lo que fue la sanción del proyecto de movilidad jubilatoria que, luego, fue vetado por Milei . Desde el Gobierno están confiados en que alguna de las dos cámaras no conseguirá llegar a los dos tercios reglamentarios para insistir con la medida.

A partir de lo que fue la Ley Bases, la oposición comenzó a tomarse más licencias para proponer su propia agenda y condicionar la del oficialismo.

Un ejemplo claro es lo que sucedió esta semana. La Jefatura de Gabinete quiere sancionar una vez por todas la Boleta Única Papel. El Senado quiso convocar sesión para este jueves, pero la oposición quería insistir con dos proyectos incómodos que no tienen la venia de LLA: el proyecto de financiamiento universitario (que el Gobierno ya dijo que vetará por incrementar el gasto público) y el rechazo definitivo al DNU con $ 100.000 millones de fondos reservados para la SIDE.

Estos dos últimos cuentan con el apoyo suficiente para ser aprobado por la mayoría y la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, logró postergar para el jueves 12 de septiembre el inicio de la sesión.

Superávit primerio y deuda cero: las definiciones de Milei

Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía todavía son herméticos para referirse a los detalles específicos del proyecto. En el 140° Informe de Gestión dado a conocer esta semana, la cartera de Luis Caputo se limitó a informar que "se establecerá un sendero de inflación para los próximos meses y cierre para el 2024, que se publicará al momento del envío del Proyecto del Presupuesto 2025 al Congreso".

Milei ya había adelantado el 15 de agosto durante una disertación en el Council of the Americas que su gestión iba a "rediseñar la forma en la que se escribe el Presupuesto". Según dijo, este tendrá como eje el déficit cero y, como consecuencia, que "Argentina deje de tomar nueva deuda" además de no tener déficit fiscal.

"Decidimos que nuestra metodología se va a llamar déficit cero , y eso implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, Argentina deja de tomar nueva deuda", afirmó, para agregar que "rolear la deuda no es nueva deuda".

"El superávit primario va a ser igual a los intereses. Y como está planteado en términos de déficit cero, se puede hacer que el presupuesto sea neutral en términos de ingresos . Va a haber una parte del gasto público que se va a acomodar, por ejemplo, que sigue a la inflación, y por diferencia sale el resto del gasto público consistente con esa regla", informó en ese entonces Milei.

Javier Milei durante su discurso en el Council of the Americas 2024 en el Hotel Alvear.

El Presupuesto que rige en este año es una extensión del que se aprobó para el 2023. Es por esto que el Gobierno debe incrementar partidas de manera periódica por la licuación de las estimaciones, producida por el avance de la inflación.

Justamente, la última modificación presupuestaria salió este lunes. A través del Boletín Oficial -por las Decisiones Administrativas 858/24 y 861/24- se autorizó el gasto total en $ 455.422 millones, una suba de 0,48% del Presupuesto, según calculó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.

Todo esto son gastos a los que el Presidente sigue atentamente desde Olivos y la Casa Rosada. El funcionario encargado de hacer que las cuentas no se vayan para el déficit es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; un alfil del ministerio a cargo de Luis Caputo.