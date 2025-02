Mesa Sindical: un nuevo polo gremial desafía a la CGT y al Gobierno con un reclamo millonario

El panorama laboral en Argentina está marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de puestos de trabajo. Según datos del INDEC, en 2024 los salarios aumentaron en promedio un 145%, superando aparentemente la inflación del 117,7%. Sin embargo, este incremento no se tradujo en una mejora en la compra de bienes básicos, como carne, leche y yerba, cuyos niveles de consumo cayeron a mínimos históricos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló, además, que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 se perdieron 242.896 empleos registrados, lo que agravó la situación de miles de familias.

Aunque los números oficiales sugieren una recuperación salarial, los sindicatos cuestionan la metodología utilizada para medir la inflación. Argumentan que el peso de los servicios en la canasta familiar aumentó significativamente, lo que no se refleja en los índices oficiales. Tras la mega devaluación de diciembre de 2023, que provocó un alza del dólar del 118% y una inflación del 25,5%, los salarios formales perdieron en promedio un 13,2% en ese mes. Desde entonces, la mayoría de los trabajadores acumularon una caída en su poder adquisitivo, agravando una situación que ya era crítica a fines de 2023.

La Mesa Sindical: un nuevo actor gremial frente a la crisis

Frente a este escenario, un sector del movimiento obrero comenzó a cuestionar la respuesta de la Confederación General del Trabajo (CGT). Para muchos, la CGT mantiene una actitud pasiva frente a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que incluyen recortes en educación, salud, ciencia y tecnología, así como intentos de privatización de empresas estratégicas como el Banco Nación e YCF.

Es en este contexto que surge la Mesa Sindical, un espacio que agrupa a más de 30 gremios y que, aunque aún no tiene una estructura formal, ya emitió dos comunicados con fuertes críticas al gobierno y propuestas concretas para defender los derechos de los trabajadores. La Mesa Sindical no tiene una fecha de fundación ni una estructura orgánica definida. Según fuentes cercanas al espacio, "no existe, pero ya firmó dos comunicados", como ironizó un vocero. En el primero de esos comunicados, precisamente, se despachó contra la forma de cálculo actualmente vigente de la inflación: "¿Por qué hay que actualizar la forma de medir la inflación? Porque periódicamente la Encuesta Nacional de Gastos de los hogares (ENGho) revela las variaciones del consumo y su impacto en el cálculo de la inflación. Hace muchos años que no se realiza una modificación integral y eso genera diferencias cada vez más agudas. La mayoría de los especialistas coinciden en que existió un desfasaje cercano al 15% (en contra de los salarios) entre los datos oficiales y la inflación sufrida en 2024. Y tiene lógica", sostuvo en su primer envío.

La Mesa Sindical se conformó a partir del diálogo entre dirigentes de distintos gremios, muchos de los cuales ya habían participado en espacios de coordinación previos, como la campaña contra el impuesto a las ganancias. De hecho, el primer antecedente de esta, hoy llamada a secas, "Mesa sindical", se constituyó bajo el nombre "Mesa Sindical El Salario No es Ganancia" a fines de 2023, con el sindicato APJ Gas como un notable animador. Rubén Ruiz, secretario General de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas, (APJ Gas), hoy también interviene en este nuevo agrupamiento incipiente.

Entre los gremios que integran este espacio se encuentran, además, la Federación de Trabajadores de la Industria del Aceite (FTCIODyARA), la Asociación del Personal de los Servicios de Energía Eléctrica (APSEE), la Asociación Bancaria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), y otros sindicatos clave como Luz y Fuerza Mar del Plata y el Sindicato de Prensa de Rosario .

La Asociación Bancaria es uno de los sindicatos que firman las declaraciones de la Mesa.

El reclamo por un salario mínimo vital y móvil

Uno de los puntos centrales de la Mesa Sindical es la exigencia, además, de un salario mínimo vital y móvil que permita a los trabajadores y sus familias acceder a una canasta familiar digna. Este concepto, prácticamente olvidado en la conversación política actual, es reivindicado por los Aceiteros, quienes en cada negociación paritaria exigen que ningún trabajador del sector gane menos que "el Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo , es decir "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".

En el documento de critica a la metodología de calculo de la inflación los gremios de la Mesa establecieron que "para cubrir esos gastos a finales de 2024 un trabajador/a debía percibir un ingreso bruto mínimo de $1.900.000 mensuales". Este monto está muy por encima del salario mínimo actual, establecido por el Consejo del Salario, que está en $292.446, una cifra que ni siquiera alcanza a cubrir los $ 453.384 que requirió un hogar de cuatro personas para no caer por debajo de la indigencia y mucho menos los 1.033.716 para no ser pobre.

El último comunicado: un planteo millonario

El segundo comunicado de la Mesa Sindical, emitido el 26 de febrero de 2025, es un documento que denuncia las políticas del gobierno y propone una serie de medidas concretas. Entre los puntos más destacados se encuentran la derogación del Decreto 70/23, que otorga poderes especiales al presidente Javier Milei, y el reconocimiento del 15% adeudado en la actualización de salarios, jubilaciones y pensiones debido al desfasaje en la medición de la inflación.

Además, la Mesa Sindical exige paritarias libres y la elaboración de una hoja de ruta para alcanzar un salario mínimo que cumpla con lo estipulado por la ley. También critica las políticas de ajuste y privatización impulsadas por el gobierno, como el intento de privatización del Banco Nación e YCF, que fueron suspendidos por la justicia.

"Los trabajadores/as somos víctimas de un ajuste sin fecha de vencimiento, el pueblo argentino ve con tristeza cómo se enajena el patrimonio nacional y la sociedad asiste a una función continuada de negocios espurios que salpican a gobernantes y mercenarios digitales", fustiga el documento. Y agrega: "Tal como comunicamos hace pocos días, las mediciones de la inflación están desactualizadas y existe un retraso del 15% debido a cálculos erróneos durante 2024 que afecta a los salarios, jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares. Ese impacto también afecta al cómputo del injusto impuesto a las ganancias: al día de hoy se incorporaron 1.000.000 de nuevos trabajadores/as al pago del tributo".