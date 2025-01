Amenazan de muerte al intendente de Mar del Plata: sospechas y denuncia

El intendente del municipio de General Pueyerredón, Guillermo Montenegro, se presentó ante la Justicia tras haber recibido amenazas directas contra él y su familia a través del sistema de mensajería de Instagram.

Aunque el mandatario marplatense solicitó que se investigue a quien realizó la amenaza y cuáles fueron los motivos, cerca del jefe comunal lo asocian con la campaña que el municipio viene realizando contra los "trapitos" que se muestran en las calles, en especial, durante la temporada.

Montenegro subió a sus redes la impresión de pantalla de la amenaza y el video enviado a su casilla por el usuario @jancaten, en el que se puede leer: "Te van a dar un tiro perro acordate", "Estas advertido bien muerto vas a estar" y "ya sabemos dónde vive tu familia". Además, en el video, aparecen tres sujetos, presumiblemente consumiendo estupefacientes.

Montenegro respondió: "Este perro no tiene miedo. Fui juez y fiscal, y por eso denuncié esta amenaza a mi familia. Pero nada va a impedir que siga persiguiendo a los que no entienden que se terminó. Amenazas conmigo no".

Paralelamente, el jefe comunal se presentó ante la Justicia para realizar la denuncia correspondiente.

Según obra en la causa, el 12 de enero, Montenegro recibió los mensajes amenazantes desde la cuenta antes mencionada y por ello pide que se investigue tanto la identidad del denunciado como "los motivos que lo guían".

Parte de la denuncia a la que pudo acceder El Cronista





Trapitos y orden público

El municipio había lanzado este verano una campaña contra el uso del espacio público que generó variado tipo de reacciones, que fueron desde el apoyo al rechazo y, ahora, también amenazas.

Entre las últimas publicaciones del intendente se puede ver varias en las que agentes públicos desalojan a trapitos y a "okupas" de diversos lugares de La Feliz.

Consultados por El Cronista sobre si ese podría ser el motivo de los mensajes, cerca del intendente contestaron que no se descarta ya que la amenaza llegó minutos después de haber publicado un video contra los trapitos.