Diciembre terminó distinto a como empezó. El oficialismo sufrió un traspié en Diputados cuando cayeron los artículos del capítulo XI del Presupuesto 2026 —los que derogaban las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario—, pero el viernes 26 el Senado convirtió en ley la norma junto con la Inocencia Fiscal. El Gobierno celebró el desenlace como “un hecho histórico” y Patricia Bullrich remarcó en el recinto: “Hoy no estamos votando número o una ley más, estamos votando si la Argentina vuelve a creer en sí misma”.

En paralelo, la calma cambiaria que siguió a la victoria nacional del 26 de octubre se sostuvo en diciembre, con el Banco Central listo para ajustar las bandas por inflación desde enero. El clima político y económico pareció mejorar, pero la encuesta nacional de Proyección Consultores advierte que no hay luna de miel: la sociedad acompaña, aunque con condiciones.

Ingresos e inseguridad desplazaron a la inflación

Según el estudio realizado entre el 1 y el 7 de diciembre sobre 1.769 casos, “la inflación descendió como preocupación un 32,5% en la gestión Milei” y pasó al cuarto lugar. Hoy, los bajos ingresos personales y familiares lideran el ranking con 49,9%, seguidos por la inseguridad (40,4%) y la corrupción política (31,7%). La inflación quedó detrás, con 31,1%. El desorden social, que en otros tiempos fue bandera opositora, apenas marca 2,7%.

Percepción negativa, expectativas positivas

La encuesta muestra un contraste: el 63,7% dice que su situación económica empeoró en los últimos meses, pero el 45,9% cree que mejorará en el próximo semestre. El Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubicó en 2,28, zona de estabilidad, aunque más cerca del estancamiento que del optimismo. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el indicador salta a 3,11, señal de confianza en el rumbo.

Endeudamiento y paciencia vigilante

El informe revela que el 57,8% de los argentinos tuvo que pedir dinero prestado para cubrir gastos corrientes en el último mes, principalmente a familiares y amigos o mediante tarjetas en cuotas. La foto confirma que la sociedad aceptó el sacrificio presente, pero espera resultados concretos. No hay cheque en blanco: la paciencia social se alimenta de expectativas, no de épica.

Confianza y voto orden

El Índice de Confianza Pública (ICP) se ubicó en 2,74, por encima del punto medio, con picos en hogares económicamente consolidados y votantes libertarios (4,16). En el plano electoral, “La Libertad Avanza se consolida como el espacio de mayor preferencia, con 38,8% de intención de voto”, según el sondeo. El mapa emocional refuerza la tendencia: Milei y Bullrich son las figuras más asociadas a orden y avance, atributos que el oficialismo capitalizó en el cierre legislativo.

Qué deja diciembre

El Gobierno logró aprobar su presupuesto y cerró el año con señales de estabilidad política y cambiaria. Pero la encuesta advierte que el contrato social está firmado por resultados: menos inflación, sí, pero más presión por ingresos y seguridad. El 2026 será el año de la verdad.