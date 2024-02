Tensiones y gritos en el debut de la bicameral que debe evaluar el decreto de Milei

En medio de fuertes tensiones, gritos y cuestionamientos, esta tarde se constituyó la comisión bicameral que deberá tratar el mega DNU de Javier Milei que modifica más de 300 leyes .

En una reunión que se celebró desde el mediodía en el Salón de las Provincias del Senado, Unión por la Patria acusó a La Libertad Avanza de haberle robado dos bancas y alertó: "Estamos ante el inicio de un autoritarismo".

Además, acusó a los libertarios de implementar una estrategia "dilatoria" para que corra el decreto que "tanto mal le hace a la República".

La conformación de la comisión ni siquiera se había concretado que comenzaron los gritos y críticas. Fue la diputada Carolina Gaillard, de Unión por la Patria, la que frenó la votación de las autoridades propuestas por el senador por Salta Juan Carlos Romero.

Los libertarios, en tándem con la oposición "dialoguista", había acordado proponer al senador Juan Carlos Pagotto (LLA), como presidente, al diputado Hernán Lombardi (Pro), de Vice y al senador Héctor Zimmermann (UCR) como secretario.

"Estamos cuestionando la validez de esta comisión", alertó la diputada Gaillard, con el micrófono apagado. Y pidió que, antes de pasar a la votación de las autoridades, se les conceda la palabra. Así fue que la entrerriana continuó con su planteo. Denunció que los libertarios "no respetó la proporcionalidad votada (en la sesión preparatoria) el 6 de diciembre".

De paso, Gaillard recordó que la bicameral que deberá rechazar o no el megadecreto que rige desde el 29 de diciembre "debería haberse constituido hace 74 días".

En este sentido, la diputada por Entre Ríos recordó que le enviaron tres notas al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que eleve los nombres de los integrantes de la comisión, para luego señalar que la bicameral que regula los DNU es la única "que no tiene vacaciones".

Recién esta semana, y tras fuertes pedidos por parte de los diferentes bloques de la oposición, Menem elevó los nombres de los 8 diputados en cuestión.

Robo de bancas

En otro tramo de la acalorada reunión que, en los hechos, era meramente formal, Gaillard apuntó contra la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que sigue sin convocar a la sesión pedida por Unión por la Patria, vencido el plazo para que el megadecreto sea tratado en comisión.

"No es una facultad, es una obligación", señaló la diputada al recriminar que la Vice sigue sin llamar a esa sesión.

Con 10 votos, Pagotto fue elegido presidente de la comisión.

"A nuestro bloque le han robado un senador y un diputado", dijo más adelante Gaillard. Y advirtió que el polémico DNU 70/23 podría ser declarado "nulo" porque al momento de su presentación (hacia finales de diciembre) la bicameral no estaba constituida. Y remató: "Espero que tratemos pronto este DNU que tanto mal le hace a la República".

"Lo que estamos viendo hoy es una cuestión dilatoria", aseveró la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti. Y aseguró que el gobierno de La Libertad Avanza "no quiere que se trate el DNU que genera consecuencias catastróficas".

Al igual que su compañera de espacio, Sagasti afirmó que los plazos para que el decreto se trate en comisión están "vencidos". Y que, por eso, su bloque "va a seguir insistiendo para que el DNU se vote en el recinto".

"Vamos a hacer que se respete la Constitución Nacional, la ley y los reglamentos", añadió la camporista.

"Estamos ante el inicio de un autoritarismo que está fingido en una representación popular. La legitimidad de origen, no conlleva a la legitimidad de ejercicio", remató Sagasti.

Para evitar ser tildados de cómplices del oficialismo, la bancada que lidera José Mayans, se abstuvo al momento de la votación, y buscó dejar en evidencia a los opositores que acompañaron la candidatura de Pagotto.

"Más alto", les pedía Sagasti a los opositores que levanten las manos cuando se votó a Pagotto como presidente de la bicameral. El libertario cosechó 10 de los 16 votos. Es decir, todos, salvo UP, lo acompañaron.

Antes de la votación, Zimmermann le ofreció su silla a UP, pero Sagasti la rechazó. "Esto no se trata de un cargo, no nos interesan los cargos, nos interesa el consenso", dijo la camporista. Y le agradeció al chaqueño el gesto.

Por falta de acuerdos, el lugar de la Vicepresidencia y de la Secretaria quedó vacante. Se votará en la próxima reunión, en la que también se definirá el cronograma de trabajo.

La duda es si se priorizará el DNU 70/23 o los que se acumulan desde el gobierno de Mauricio Macri. En total, son más de 170. Un sector de la oposición sospecha que el oficialismo, a fin de seguir "dilatando" el debate del decreto de Milei, respetará el orden cronológico.

Fuerzas del cielo

"Acá no hay fuerzas del cielo, hay fuerzas de mayoría", dijo a su turno, el diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot. Luego de recordar que el oficialismo cuenta con apenas 7 senadores y 38 diputados.

Es por eso que propuso -sin éxito- que este año, la presidencia quede en manos del oficialismo pero que ese cargo sea "rotativo" y que el año que viene quede en manos del diputado por la UCR, Francisco Monti, por el número de bancas que reúne el partido radical en ambos cuerpos. Según fuentes radicales, la propuesta de Massot habría sido por su propia cuenta, y no acordada con el diputado catamarqueño.

Ante la posibilidad de que el Gobierno haga un uso intensivo de los DNU, Massot planteó discutir "cómo delimitar la ‘necesidad y la urgencia'", así como también, la letra chica de la Ley 26.122.

"Es más fácil tener validez de un decreto que de una ley", arrojó el bonaerense. Es que para que un DNU pierda vigencia debe ser rechazado por los cuerpos de ambas cámaras mientras que un proyecto de ley, de no ser aprobado por una sola, cae.

Asimismo, Massot propuso que los DNU puedan ser tratados de manera "parcial". Es que, tal cual está redactada la Ley 26.122, el texto puede ser aprobado o rechazado en su totalidad; no puede ser desglosado por el Poder Legislativo.

Quiénes conforman la Bicameral de DNU

Por el lado del Senado, a quien le corresponde la presidencia del cuerpo, fueron elevados los nombres de María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (UxP); Juan Carlos Pagotto (LLA); Víctor Zimmermann (UCR); Luis Juez (PRO); Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal).

Por Diputados, en tanto, estarán: Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (UxP); Oscar Zago y Lisandro Almirón (LLA); Francisco Monti (UCR); Hernán Lombardi (PRO) y Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal).