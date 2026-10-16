En esta noticia ¿Candidato a gobernador?

El senador nacional Diego Valenzuela ratificó este viernes su alineamiento con el Gobierno de Javier Milei y dejó definiciones clave sobre el futuro electoral de La Libertad Avanza.

Durante su participación en Cuentas Claras, el programa que se emite por El Cronista Stream, el legislador analizó el impacto del plan económico y no esquivó las preguntas sobre sus propias aspiraciones políticas.

Consultado sobre el escenario de cara a las próximas elecciones presidenciales, Valenzuela fue contundente respecto a las posibilidades del actual mandatario de lograr un nuevo mandato.

“Yo creo que sí, están dadas las condiciones”, sentenció el senador al ser interrogado sobre si cree que Milei va a ganar y va a reelegir el año que viene.

Sin embargo, aclaró que para consolidar ese triunfo el Gobierno debe sostener el ritmo de gestión y profundizar las reformas en curso. En ese sentido, destacó la necesidad de defender el “modelo liberal libertario” que lidera el Presidente y ratificó que el objetivo es lograr un “cambio profundo para una economía sana y competitiva”.

¿Candidato a gobernador?

En el plano estrictamente provincial, Valenzuela no dudó en mostrar sus cartas cuando le preguntaron si se imagina compitiendo por la sucesión de Axel Kicillof.

“A mí me gustaría estar en el equipo que recupere la provincia para el cambio y sacarla del populismo”, reconoció el legislador, marcando la cancha de cara al armado opositor en territorio bonaerense.

Diego Valenzuela junto al presidente Javier Milei.

Frente a la posibilidad de que se consolide una tercera vía que divida los votos y beneficie al actual oficialismo provincial, el senador abogó por una construcción amplia. “El lugar lo definirá el presidente, Patricia (Bullrich), el equipo”, aclaró, mostrándose dispuesto a ocupar “el lugar que me toque” y destacando su afinidad con Diego Santilli, a quien consideró un dirigente de “muy buen perfil ”.

Durante la entrevista, el economista también se refirió al rol de Patricia Bullrich dentro de la coalición y la sintonía que mantiene con el jefe de Estado.

“Tuvieron una reunión de dos horas y media entre los dos que fue muy buena, fue muy constructiva, donde ella le hizo algunos planteos y Javier los tomó muy bien”, reveló Valenzuela, subrayando que el Presidente valora los aportes de la senadora porque sabe que se realizan “para ayudar”.

Por último, el ex intendente de Tres de Febrero abordó las críticas sobre el impacto heterogéneo del plan económico. Reconoció que “hay micros que van más rápido en la Argentina, como energía”, mientras que sectores como “la industria y especialmente si te parás en calzado o textil” enfrentan más dificultades.

Ante esto, exigió “empatía con la gente para que todas las micro funcionen un poco mejor”, pero le restó dramatismo a la situación y pidió “caminar el proceso” de transformación que atraviesa el país.