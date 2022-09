Almuerzo PRO: Horacio Rodríguez Larreta busca sumar a Martín Redrado a su equipo

¿Redrado futuro canciller?

¿Lula o Bolsonaro? ¿Qué le conviene a la Argentina? Y, más precisamente, en caso hipotético de que Horacio Rodríguez Larreta se imponga el año próximo, ¿qué le conviene a una eventual presidencia del actual alcalde porteño? Ante las inminentes elecciones en Brasil del próximo 2 de octubre, un grupo de expertos se reunió en la sede del Gobierno porteño en Uspallata. El objetivo fue debatir un tema que consideran crucial, dada la relevancia del país vecino para la Argentina.

La primera conclusión fue sencilla, y casi obvia: "Mauricio Macri pudo trabajar positivamente con tres presidentes brasileños de ideología distinta, Dilma Roussef (2015-2016), Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019)", acordó el grupo convocado por el secretario general y de relaciones internacionales, Fernando Straface.

Del encuentro formaron parte el ex canciller Jorge Faurie, el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales Horacio Reyser, la ex secretaria de Comercio Exterior Marisa Bircher, los ex embajadores Mariano Caucino, Diego Guelar y Carlos Sersale. Y también Martín Redrado, a quien Larreta intenta acercar hace varios meses al equipo de trabajo de su candidatura presidencial. "Hasta ahora hay una aproximación progresiva, pero él sigue manteniendo su carácter de independiente", explicaron en Uspallata.

Redrado empezó a sonar como futuro canciller en caso de que Larreta llegue a la Rosada, un comentario que circuló especialmente entre los convocados al almuerzo de ayer en Uspallata, aunque nadie aceptó confirmarlo. Por el contrario, cerca del ex titular del Central se aseguró que lo consultan de distintos sectores políticos y que su objetivo es "colaborar en superar la grieta".

Ayer, en particular, mostró su conocimiento del caso en análisis: "en tiempos de (Juan Domingo) Perón, la Argentina tenía un PBI mayor al de Brasil. En los 70, el PBI de Brasil superó al argentino. Hoy, Brasil representa el 51 del PBI de América del Sur", destacó.

En su opinión, "Brasil tuvo enorme éxito en las políticas desarrollistas que aplicaron a partir de los 50, similares a las que aplicó Arturo Frondizi en la Argentina, pero la diferencia es que las mantuvieron durante décadas, mientras que en nuestro país se abandonaron".

La mesa tuvo otras coincidencias, como la fenomenal asimetría que actualmente existe entre Argentina y Brasil. Por otro lado, acordó en la necesidad de modernizar el Mercosur, se puntualizó que "existen otras áreas comunes de gran potencial, como la cooperación en materia alimentaria, energética y nuclear, la integración financiera y la cooperación marítima en el Atlántico Sur".

Del almuerzo también participaron el presidente de la Fundación Pensar, Franco Moccia, los internacionalistas Luis Rosales y Luis Castillo. En la Ciudad quisieron destacar la importancia la presencia en la reunión del ex embajador en el Reino Unido, Carlos Sersale, miembro del equipo de Federico Pinedo y cercano a Patricia Bullrich, con iguales aspiraciones presidenciales a las que tiene Larreta. Tanto Pinedo como el ex secretario de Relaciones Estratégicas Fulvio Pompeo se excusaron por estar de viaje.