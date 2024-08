Mar del Plata: Montenegro envió un proyecto para renovar el Estadio Minella y el Polideportivo Islas Malvinas

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, anunció el envío de un proyecto al Concejo Deliberante para abrir una licitación pública, tanto nacional como internacional, con el objetivo de renovar el Estadio José María Minella y el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. La propuesta incluye la concesión de ambos complejos deportivos, comprometiendo a los adjudicatarios a realizar las obras necesarias, abonar un canon, mantener el Parque de los Deportes y organizar un mínimo de eventos anuales. Además, se prevé la creación de un paseo gastronómico en la zona.



Montenegro destacó la relevancia de la iniciativa al señalar que "lo importante no es solo remodelar el estadio y que esté en condiciones, sino las actividades y el movimiento económico que esto conlleva". En esa línea, subrayó que la concesión estará vinculada a la exigencia de organizar eventos, con especial interés en los que pueda traer la Asociación de Fútbol Argentino: "Queremos que Mar del Plata sea la casa de las selecciones argentinas", afirmó.

El intendente aseguró que ha mantenido reuniones constantes sobre el Estadio Minella, pero aclaró: "Algo que no se ve porque no me saco una foto en cada reunión que tengo; ni por este tema ni por ninguno". En cuanto a la financiación, Montenegro descartó la posibilidad de utilizar fondos públicos, argumentando que "el Estado bobo que quiere hacer todo y que favorece a políticos que se enriquecen con sus acciones, se terminó". Explicó que la decisión se debe tanto a la falta de recursos como a la convicción de que "el Estado no es ni una inmobiliaria que alquila lugares, ni un productor de eventos", roles que considera más adecuados para el sector privado.

En la parte final de su discurso, Montenegro llamó a un debate serio y estructural sobre el proyecto: "Hagamos algo integral, de fondo. No pensemos solamente en el presente, pensemos también en el futuro". Expresó su deseo de implementar una solución que sea sostenible a largo plazo, en beneficio de la ciudad. "No tengo dudas que es por acá: con planes integrales junto al sector privado, para que inviertan, apuesten y sigamos generando oportunidades de trabajo