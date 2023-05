Manes criticó a Milei y sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por Cristina Kirchner

El precandidato a presidente y diputado nacional, Facundo Manes, advirtió que el libertario Javier Milei "es un remedio vencido" y señaló que sus propuestas ya han fracasado anteriormente en la Argentina. Además, dijo que se sentaría a hablar con Cristina Kirchner si lo convocara.

"La sociedad pide algo nuevo dentro de la política, que no sea antisistema. Es peligroso que se llegue al poder con odio, porque se va a gobernar con odio. Ya probamos la intolerancia y nos fue muy mal; ya probamos la dolarización y en el 2001 explotó el país. Milei es un remedio vencido", sostuvo Manes en diálogo con el canal C5N.



El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio buscó diferenciarse políticamente del libertario durante un encuentro en Palermo en el que recibió a dirigentes radicales de las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el encuentro, Manes planteó varios de los lineamientos sobre un plan de estabilización, cuestionó la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central -dos propuestas de Milei- y presentó las principales propuestas ligadas a la educación y la ciencia.

La carrera por la presidencia





"Vamos a estar en las PASO para ofrecer una verdadera alternativa", prometió Manes, que ratificó así su candidatura a presidente.



"En ocho años podríamos ser el doble de ricos y se podría reducir la pobreza a la mitad. Hoy nos falta plan de país y un verdadero sentido de Nación. Nosotros estamos acá para encarar de una vez por todas el desarrollo junto a muchos talentos argentinos con los cuales estamos construyendo la matriz para un país diferente", apuntó.

"El radicalismo, junto con todos aquellos sectores que luchen por un país con mayor desarrollo, mayor equidad y mayor democracia, van a tener un candidato a presidente", afirmó.

"Me sentaría a hablar con Cristina"

Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a sentarse a dialogar con Cristina Kirchner, el diputado radical no lo dudó: "Por supuesto que me sentaría a hablar con Cristina, yo me siento con todos".

Luego reconoció que leyó Sinceramente, el libro publicado en 2019 por la ex presidenta, y coincidió en algunos conceptos, como la necesidad de construir consensos en la política.

"La Argentina, sin un contrato social, no sale", concluyó Manes.