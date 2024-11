Malas noticias para jubilados PAMI: informan problemas en la entrega de medicamentos, ¿a quiénes afecta?

A raíz de una modificación en el sistema de validación de las recetas del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), se registraron complicaciones en la entrega de los medicamentos a los afiliados de la obra social.

El software que se comenzó a utilizar para gestionar las recetas colapsó frente a la alta demanda. Por consecuencia, esto impide que los farmacéuticos realicen la autorización.

¿Por qué está afectada la entrega de medicamentos?

Según se conoce hasta el momento, el sistema utilizado para realizar la validación de las recetas registró problemas a la hora de realizar la entrega de remedios.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Vania Ilchuck, señaló que el problema radica en el sistema en línea que autoriza la entrega del insumo médico.

Desde el organismo previsional todavía no se logró solucionar el problema.

También el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe determinó que ante la imposibilidad de validar recetas para los afiliados al PAMI, se deslindaron de la responsabilidad de las Farmacias de la Red.

"Las farmacias no podemos brindar correctamente los servicios a los afiliados", protestaron los farmacéuticos a través del comunicado que se compartió en redes sociales ante los inconvenientes.

¿Cuándo se solucionará el problema?

Este problema se desarrolla a nivel nacional y las autoridades del organismo nacional fueron notificadas. Sin embargo, el inconveniente no se pudo solucionar por el momento.

Ianni señaló que "no es un problema de stock o de cobertura. Es un problema informático que lamentablemente nos afecta a todos y necesitamos que se solucione".

Por su parte la secretaria del colegio de Farmacéuticos, Carina Ianni compartió en comunicación El Tres que "Lo que ocurrió es que hubo un cambio en el sistema de validación.

Es otro validador y en las horas de mayor afluencia de público a las farmacias el sistema se enlentece y a veces colapsa por lo que no podemos bajar ni validar las recetas y los farmacéuticos no podemos dispensar si no tenemos el soporte de validación o la receta"